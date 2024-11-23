Metin Öztürk'ten Fenerbahçe maçındaki penaltıya tepki: Akıllara ziyan...

"İNANAMAYACAĞIMIZ ŞEYLER OLUYOR"

"Son haftalarda inanamayacağımız şeyler oluyor. Fenerbahçe maçının bitmesini beklemeden konuşmak istiyorum. Skora göre konuşmak özellikle iki rakibimiz açısından bir standart haline geldi. 3 gün önce bir kanalda, ikinci sıradaki rakibimiz, alışkınlar ikinci sırada olmaya, yıllardır böyle oluyor, yine bir televizyon kanalında 3 yöneticisi al takke ver külah bir şeyler yapıyordu. Bu bizi şaşırmadı."