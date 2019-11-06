2017 yılında kanser teşhisi konulan özgün müziğin önemli isimlerinden Metin Kahraman hastalığı yenmeyi başardı. Hastalık sürecinde doğayla daha fazla iç içe olduğunu ifade eden Kahraman, kanseri yenmesinde şifalı bitkilerin de etkisi olduğunu söyledi.

Caner Aktan'ın haberine göre özgün müziğin önemli isimlerinden Metin Kahraman’a 2017 yılında 4. evre lenf kanseri teşhisi konuldu. Metin Kahraman hastalık sürecinde müzikten hiç kopmadı. 6 aylık kemoterapi süresince Tunceli’de müzik icra etmeye devam etti. Sağlığına kavuşan Kahraman, kanseri yenmesinde türkülerin ve yerel şifalı bitkilerin önemli etkileri olduğunu söyledi.

“MUNZUR GÖZELERİ'NDEN ŞİFA GELECEĞİNİ ANLAMIŞTIM"

Hastalığı yenme sürecinde müzisyen olmasının çok büyük avantajları olduğunu ifade eden Metin Kahraman, “6 aylık kemoterapi uygulamasının ardından hemen Tunceli’ye gittim. Kimi zaman dergahlarda kimi zaman çok sevdiğim ziyaretlerde çalıp söyledim. Müzikten çok ayrı kalmadım. Evde müzikle uğraşmaya devam ettim. Elime gitarımı aldım ve müzik yaptım. Bunun çok büyük katkısı oldu. Kutsal mekanlardan güç aldım. Ben tedavimin Munzur Gözeleri’nden geleceğini daha tedavi başlamadan anlamıştım” dedi.

Tedavi süreciyle birlikte şivesinde ilginç bir şekilde değişimler yaşandığını ifade eden Kahraman, şunları söyledi:

“Tedavinin başladığı dönemde bende yeni bir durum gelişti. Normal şivemle değil de Erzurum, Erzincan ve Diyarbakır şivesiyle konuşmaya başladım” dedi. Tunceli’deki iyileştirme geleneği üzerine sözlü tarih projesi yaptıklarını söyleyen Kahraman, “Tunceli’de kanser hastalığına ‘yılancık’ derler. Kanserin diğer bir adıdır. Bu hastalığı iyileştirmenin geleneksel yöntemleri var.

“SİYAH KEÇİ NE YEDİYSE ONU YEDİM”

En önemli bilgi ise; bahar aylarında siyah keçiyi takip edin ve o ne yerse siz de bir parça alın ve yiyin. Bu şekilde hastalığa derman olacak ilacı bulabilirsiniz. Tunceli’de insanlar hasta olduğu zaman Munzur Gözeleri’ne çadır kurar ve orada keçilerin ne yerse onu yerler. Keçi bir test aracıdır. O ne yerse insanlar onu takip eder. Ben de bahar aylarında bunu yaptım. Ne kadar yeni ot çıktıysa bildiğimiz ve tanıdığımız hepsini tükettim.”

ŞİFA VE İYİLEŞTİRME GELENEĞİ

Kanser vakalarının giderek arttığına dikkat çeken Metin Kahraman önemli bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. Kahraman, “Tunceli ocaklarının iyileştirme misyonuna ilişkin bir kitap çalışması yürüttük. Adı Dersim Alevileri’nde İyileştirme Geleneği. Şifa ve iyileştirme konusunda hazırladığımız ilk kitap oldu. İçinde çok kıymetli bilgiler var. Devamını da getirmeyi düşünüyoruz. Özellikle şifacı ailelerin anlatılarını bir araya getireceğiz. Kısacası Tunceli’nin lokman hekimlerini bir araya getireceğiz” diye konuştu.