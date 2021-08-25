Ünlü oyuncu kansere yenik düştü

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde kanser tedavisi gören Metin Çekmez 76 yaşında vefat etti. Uzun süredir kanserle mücadele eden ünlü oyuncu, fenalaşınca Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan Çekmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

METİN ÇEKMEZ KİMDİR?

Gazetecilik mezunu olan sanatçı, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi. Çekmez, 'Adını Feriha Koydum', 'Süper Baba', Binbir Gece' ve 'Kaderimin Yazıldığı Gün' gibi dizilerde de rol almıştı.