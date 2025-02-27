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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Metin Akpunar: Üst tura namağlup çıkmak bizi mutlu etti - Futbol Haberleri

        Metin Akpunar: Üst tura namağlup çıkmak bizi mutlu etti

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında konuk olduğu Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen İskenderunspor'da teknik direktör Metin Akpunar, namağlup şekilde tur atlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 00:08 Güncelleme: 27.02.2025 - 00:08
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        "Üst tura namağlup çıkmak bizi mutlu etti"
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        İskenderunspor'da teknik direktör Metin Akpunar, Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

        Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Akpunar, ilk yarıda mükemmele yakın oynadıklarını belirtti.

        "NAMAĞLUP ŞEKİLDE BİR ÜST TURA ÇIKMAK BİZİ MUTLU ETTİ"

        Oyuncularının sistemlerine çok iyi karşılık verdiğini vurgulayan Akpunar, "Kupada namağlup bir üst tura çıkmak bizi çok mutlu etti. Trabzonspor maçında da üst seviyede nasıl oynanır göstermişti çocuklar. Bugün de Türkiye'nin en köklü takımlarından Karagümrük'e karşı galip gelmek bizi mutlu etti. Çocuklar antrenmanlara çok iyi reaksiyon veriyor. İlk yarıda mükemmele yakın oynadık." diye konuştu.

        "EĞER BİZ FORMAMIZA LAYIK OLURSAK..."

        Lig maçları nedeniyle İstanbul'a 5 eksikle geldiklerini hatırlatan Akpunar, şöyle devam etti:

        "Futbolcularımıza her zaman "Eğer biz formamıza layık olursak bu camia da bizim arkamızda olacaktır.' dedim. Bizim kulübümüzde aslında önemli de bir transfer başarısı var. İki ümit milli oyuncumuz ile bir üst lig seviyesinde oyuncularımızı transfer etmek istediler ama onları elde tutmayı başardık. Bu kupa maçlarında özellikle bizim değerli oyuncularımızın ön plana çıkması bizi mutlu ediyor. Üst ligde oynayabilecek çok oyuncumuz var. Bunu da ispat ettiler."

        Oyun repertuarlarını geliştirmeleri gerektiğini aktaran Akpunar, "Bizim takım fizyolojisi iyi, defansı da çok iyi yapıyor. Bizim çocuklardan istediğimiz oyun şekli bugünkü ilk yarı. Oyun repertuarımızı geliştirmemiz lazım. Biz oyun oynadığımız zaman kaliteli ayaklarımız değerine değer katıyor. Felsefede bir değişiklik yaptık ama tek devredeki oyun bile bize yetiyor." ifadelerini kullandı.

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