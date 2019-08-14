Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

İç Ege, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay'ın kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

O İLLER İÇİN YÜKSEK SICAKLIK UYARISI

Günün en yüksek hava sıcaklıkların İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in İç Kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Etkili olması beklenen sıcak havanın oluşturabileceği (güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı vb.) olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, 65 yaş üstü yaşlılar ve çocukların dikkatli olmaları gerekmektedir.

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BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BURSA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İskenderun körfezi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BOLU °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 42°C

Az bulutlu ve açık