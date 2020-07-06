Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Manisa'nın kuzeydoğu çevreleri ve Eskişehir'in batısı ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 38°C
Az bulutlu ve açık,
İSTANBUL 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 34°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Manisa'nın kuzeydoğu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 39°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu ve kuzeydoğu çevreleri kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 35°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
UŞAK 35°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 34°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir'in batı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 36°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu ve batı çevreleri kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 35°C
Az bulutlu
SİVAS 32°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 29°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 34°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 28°C
Parçalı bulutlu
KARS 27°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN 27°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusu kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 2,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa),güneyi kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m kuzeyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa),batısı 6 (50 km/sa); Doğu Akdeniz’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,50 ila 1,0 m, Görüş: İyi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!