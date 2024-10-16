Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! 17 Ekim hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tüm yurt için yeni uyarıda bulundu. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'de 5 gün bulutlu ve aralıklı yağmurlu havalara hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi. Yarın başlayan soğuma perşembe ve cuma sürecek. Bu sırada çarşamba öğlen, perşembe sabah ve cuma sabah saatleri kısa yağmur geçişleri görülebilir. Peki 17 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
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MGM hava durumu uyarısında bulunud. MGM hava durumu raporuna göre Perşembe gününden itibaren etkili olması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte ülke genelinde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor. Peki 17 Ekim hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerimizdeki hava durumu tahmini
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YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Perşembe gününden itibaren etkili olması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte ülke genelinde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların gelecek hafta mevsim normallerinde olması bekleniyor.
HABERTÜRK METEOROLOJİ MÜHENDİSİ HÜSEYİN ÖZTEL YAZDI: HAVALAR SOĞUYACAK
"Türkiye’de beklenen o soğuk günler yaklaştı, çarşamba öğlen saatlerinden itibaren Ukrayna ve Karadeniz üzerinden hareketini sürdüren hava Marmara’ya ulaşacak. Pazartesi ve salının o 23-25°C’lere çıkan güneşli günlerinin ardından gelecek 5 gün bulutlu ve aralıklı yağmurlu havalara hazır olalım" uyarısı yapan Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in kaleme aldığı yazı şöyle:
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HAVA SOĞUYACAK AMA KUVVETLİ YAĞIŞLAR HENÜZ YOK
İstanbul’da yarın başlayan soğuma perşembe ve cuma sürecek, hafta sonu olduğunda güneş, parçalı bulutların arasından görünür fakat artık gün içi sıcaklıklar 16 ila 18°C’lere düşmüş olacak. İstanbul’da ve Bursa, Kocaeli gibi merkezlerde hava hissedilir biçimde serinleyecek. Bu sırada çarşamba öğlen, perşembe sabah ve cuma sabah saatleri kısa yağmur geçişleri görülebilir. İstanbul’da hava soğuyacak ama kuvvetli bir yağış henüz beklenmiyor.
ANKARA'DA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, KIŞ HAVASI GELİYOR
Ankara’da perşembe ve cuma günleri gündüz 10°C’ye düşecek sıcaklıklar, şehre bir kış havası getirecek. Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara ve Doğu Anadolu’da bazı merkezlerde 18-19-20 Ekim gece sıcaklıkları 0°C’nin altına düşebilir. Uzun zamandan sonra “hafif kuvvette buzlanma uyarısı” duyabiliriz. Bolu, Ankara, Eskişehir ve çevresinde hafta sonu yolculuk yapacaklar, hafif yağmur geçişi beklenen cuma gecesinden sonra yollarda zemin kayganlaşabilir.
EGE AKDENİZ VE ORTA ANADOLU'DA SONBAHAR HAVASI
Anadolu’da geceler sıfırın altına düşerek kış havasına yaklaşırken, Ege ve Akdeniz kıyılarında ılık sonbahar havası ile 20-22°C sıcaklıklar kaydedilecek. Antalya dahil olmak üzere Akdeniz’de hafta sonu gölgeler üşütebilir. Etkisine girmek üzere olduğumuz soğuk, kısmen yağışlı sistem yağmurlarını en çok Orta ve Doğu Karadeniz’de bırakacak. Artvin, Hopa, Rize merkez ve çevresinde perşembe-cuma beklenen yağışlar yeni sellere dönüşebilir. Bölgede şimdiden bu sistemin getireceği kuvvetli sağanaklara hazır olmakta yarar var.
EKİM SONUNDA YAĞIŞLI BİR BİR SİSTEM GELEBİLİR
Genel olarak bakıldığında büyük şehirler için bu üşümeye bu yağmur çok az kalacak, İstanbul ve Ankara için 10-30 mm arası yağmur tahmini var. İzmir’de o da yok, şehirde ciddi bir kuraklık söz konusu. Manisa, Burdur, Isparta, Antalya ve Konya benzer şekilde kurak, fakat Ekim ayının son haftasında yeni bir yağışlı sistem daha Türkiye’yi etkileyebilir. Yakın vade görünümü Karadeniz’deki aşırı yağış dışında kuraklık vaat ediyor. Bu sırada kışlık hafif montları ayarlamakta yarar var.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
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KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
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A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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ADANA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların gece saatlerinde Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
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DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.