HAVA SOĞUYACAK AMA KUVVETLİ YAĞIŞLAR HENÜZ YOK

İstanbul’da yarın başlayan soğuma perşembe ve cuma sürecek, hafta sonu olduğunda güneş, parçalı bulutların arasından görünür fakat artık gün içi sıcaklıklar 16 ila 18°C’lere düşmüş olacak. İstanbul’da ve Bursa, Kocaeli gibi merkezlerde hava hissedilir biçimde serinleyecek. Bu sırada çarşamba öğlen, perşembe sabah ve cuma sabah saatleri kısa yağmur geçişleri görülebilir. İstanbul’da hava soğuyacak ama kuvvetli bir yağış henüz beklenmiyor.

ANKARA'DA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, KIŞ HAVASI GELİYOR

Ankara’da perşembe ve cuma günleri gündüz 10°C’ye düşecek sıcaklıklar, şehre bir kış havası getirecek. Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara ve Doğu Anadolu’da bazı merkezlerde 18-19-20 Ekim gece sıcaklıkları 0°C’nin altına düşebilir. Uzun zamandan sonra “hafif kuvvette buzlanma uyarısı” duyabiliriz. Bolu, Ankara, Eskişehir ve çevresinde hafta sonu yolculuk yapacaklar, hafif yağmur geçişi beklenen cuma gecesinden sonra yollarda zemin kayganlaşabilir.

EGE AKDENİZ VE ORTA ANADOLU'DA SONBAHAR HAVASI

Anadolu’da geceler sıfırın altına düşerek kış havasına yaklaşırken, Ege ve Akdeniz kıyılarında ılık sonbahar havası ile 20-22°C sıcaklıklar kaydedilecek. Antalya dahil olmak üzere Akdeniz’de hafta sonu gölgeler üşütebilir. Etkisine girmek üzere olduğumuz soğuk, kısmen yağışlı sistem yağmurlarını en çok Orta ve Doğu Karadeniz’de bırakacak. Artvin, Hopa, Rize merkez ve çevresinde perşembe-cuma beklenen yağışlar yeni sellere dönüşebilir. Bölgede şimdiden bu sistemin getireceği kuvvetli sağanaklara hazır olmakta yarar var.

EKİM SONUNDA YAĞIŞLI BİR BİR SİSTEM GELEBİLİR

Genel olarak bakıldığında büyük şehirler için bu üşümeye bu yağmur çok az kalacak, İstanbul ve Ankara için 10-30 mm arası yağmur tahmini var. İzmir’de o da yok, şehirde ciddi bir kuraklık söz konusu. Manisa, Burdur, Isparta, Antalya ve Konya benzer şekilde kurak, fakat Ekim ayının son haftasında yeni bir yağışlı sistem daha Türkiye’yi etkileyebilir. Yakın vade görünümü Karadeniz’deki aşırı yağış dışında kuraklık vaat ediyor. Bu sırada kışlık hafif montları ayarlamakta yarar var.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı