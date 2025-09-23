Bugün hava nasıl olacak? Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerimizdeki güncel hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce güncel hava durumu tahminleri paylaşıldı. Bazı illerimizde bulutlu hava hakim olurken bazı illerimizde güneşli hava etkisini gösteriyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki bugün Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerimizde bugün hava nasıl olacak? İşte 23 Eylül 2025 hava durumu raporu
Meteoroloji’den hava durumuna yönelik rapor paylaşıldı. Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, Akdeniz ile batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Güncel hava tahmini il il değişiyor. İşte, 23 Eylül Salı gününe ilişkin hava durumu tahmini
METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ VE EGE'DE SICAKLIK NORMALİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, Akdeniz ile batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
23 EYLÜL İLLERİMİZDE HAVA DURUMU TAHMİNİ
İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 31, Az bulutlu ve açık
ANKARA: 28, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık
RİZE: 25, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 30, Az bulutlu ve açık
