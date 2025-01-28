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        Haberler Bilgi Yaşam Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: 28-29 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: 28-29 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu raporu güncel olarak duyuruluyor. Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 28-29 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için hava durumu uyarısı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 10:28 Güncelleme: 28.01.2025 - 10:37
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        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        • 2

          28 OCAK HAVA DURUMU RAPORU

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

          HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

          RÜZGAR: Genellikle yurdun batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

          UYARILAR

          BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        • 3

          SİS UYARISI: Marmara ile İç ve Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

          29 OCAK HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

          İSTANBUL

          14°9°

          ANKARA

          11°-1°

        • 4

          KOCAELİ

          18°4°

          İZMİR

          18°12°

          ESKİŞEHİR

          13°-1

          KARS

          -3°-14°

          VAN

          2°-7°

        • 5
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