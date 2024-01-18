Ankara yarın güne yağışsız ama çok bulutlu bir havayla başlayacak. Sıcaklıklar 2 ile 12 derece arasında değişecek.

İzmir, yarını sağanak yağışlı olarak geçirecek şehirlerden. Ancak yağışa rağmen kentte ılık bir hava olacak; sıcaklıklar 11 ile 17 derece arasında değişecek.