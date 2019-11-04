Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bugün sabah saatlerinden itibaren Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, batısında zaman zaman kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; bugün öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden bölgemizin batısında kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK