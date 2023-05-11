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Meteoroloji duyurdu! 2 bölgede yağmur, 2 bölgede kuvvetli rüzgar

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminine göre; Ege Bölgesi'nin iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Marmara ve Kuzey Ege'de poyraz etkili olacak

Giriş: 11.05.2023 - 07:34 | Güncelleme: ABONE OL
Meteoroloji'den kritik uyarı: 2 bölgede yağmur, 2 bölgede kuvvetli rüzgar! - Güncel hava durumu haberleri
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile K.Maraş ve Osmaniye çevrelerinin, İç Anadolu'nun batısı ve güneydoğusunun, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kütahya, Afyon, Uşak, Denizli ve Eskişehir ile Burdur ve Isparta'nın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun güney ve doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın yurdun güney ve doğusunda güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kütahya, Afyon, Uşak, Denizli ve Eskişehir ile Burdur ve Isparta'nın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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