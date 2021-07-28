Yüksek sıcaklık ve 3 il için sel uyarısı

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Samsun'un doğusu ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50 ila 70, doğusunda zaman zaman 80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, taşkın vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50 ila 70, doğusunda zaman zaman 80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık