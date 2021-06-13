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Meteoroloji'den uyarı geldi! Türkiye yarından itibaren yağışlı havanın etkisine giriyor

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye yarından itibaren yeni ve kuvvetli yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Açıklamada pazartesi gününden itibaren etkili olacak yağışların sel, su baskını, dolu ve yıldırıma neden olabileceği konusunda uyarı yapıldı

13.06.2021 - 14:29 | Güncelleme: ABONE OL
BU GECE BAŞLIYOR! Meteoroloji: Türkiye yarından itibaren yağışlı havanın etkisine giriyor - Hava Durumu
Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor
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HABERTURK.COM / İHA

Meteoroloji, bu geceden itibaren birçok ilde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı şu şekilde:

"Bu gece saatlerinden sonra yurdun kuzeybatı kesimlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Pazartesi) Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu),İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa'nın doğusu),Göller Yöresi (Isparta, Burdur),İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı) ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları) ile Çorum çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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