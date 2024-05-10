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        Haberler Gündem Meteoroloji'den uyarı: Çamur yağacak! 10 Mayıs 2024 Cuma bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den uyarı: Çamur yağacak! 10 Mayıs bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı etkili olması beklenen toz taşınımına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istedi. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinden seyrederken, mayıs ayının gelişiyle birlikte yağışlı hava etkili olmaya başladı. İşte 10 Mayıs bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 00:14 Güncelleme: 10.05.2024 - 00:14
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        • 1

          Hafta sonunun gelişiyle birlikte, bugün hava nasıl olacak sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımının etkili olması beklenirken, yağışın anında çamur şeklinde yağması bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 9 Mayıs son hava durumu tahminleri...

        • 2

          BUGÜN (10 MAYIS CUMA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

          Cuma günü İstanbul'da hava gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava, sabahın ilk saatlerinde 14 derece olacak ve gün içerisinde 20 dereceye kadar çıkacak.

        • 3

          Ankara da yağışlı olacak. Sıcaklıklar 25 derece civarında seyretse de zaman zaman gök gürültüsü duyulabilecek.

          İzmir de gök gürültülü ve sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar 16 ile 25 derece arasında değişecek.

        • 4

          BUGÜN (10 MAYIS CUMA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Türkiye için bir süre daha yağışlar geri geliyor. Hava sıcaklıkları birkaç derece düşecek. Bugün Akdeniz ve Güneydoğu'nun bir kısmı güneşli olacak ancak kalan tüm şehirlerde sağanak var.

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