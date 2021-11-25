Meteoroloji'den son dakika yoğun kar uyarısı

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Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, son tahminlere göre sabah saatlerinden itibaren görülecek karın Bingöl, Tunceli ve Elazığ'ın kuzey kesimlerinin yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.