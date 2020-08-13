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Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bugün başlıyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Öğle saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul ve Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeyini de etkisi altına alması bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, Adana, Mersin çevrelerinde kuvvetli rüzgar hakim olacak

13.08.2020 - 07:22 | Güncelleme: ABONE OL
hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Edirne ve Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzeyi, İstanbul’un Avrupa yakasının kuzeyi ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Avrupa yakasının kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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