Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Sağanak ve soğuk hava etkili oluyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Manisa, Ordu, ve Şanlıurfa çevreleri ile Antalya’nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı