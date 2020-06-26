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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir ve Kütahya'nın kuzeyi, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) esecek.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, mevzi sağanak yağışlı

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, mevzi sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık