Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde, Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında hava sıcaklığına karşı uyarı yapıldı.
DHA'nın haberine göre, hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı ve güney kıyılarda artmaya başlayacağı, hafta boyunca Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul´da 32-34, Edirne´de 36- 39, Çanakkale´de 35- 39, Bursa´da 34- 37, Balıkesir´de 34- 38, İzmir´de 37- 40, Manisa´da 38- 42, Aydın´da 41- 44, Muğla´da 38- 41, Antalya´da 39- 41, Adana´da 37- 40 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Hafta boyunca batı ve güney kıyılarda etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle,11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.
SEL UYARISI DA YAPILDI
Ayrıca, Kastamonu, Karabük ile Sinop´un güney ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlara karşı da uyarı yapıldı. 13.15- 19.00 saatleri arasında etkili olması beklenen yağışa ilişkin, "Kastamonu, Karabük ile Sinop´un güney ve batı çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesine yer verildi.
İSTANBUL İÇİN BU TARİHLERE DİKKAT
Habertürk Meteoroloji Editörü Hüseyin Öztel DE, "2-3-4 Ağustos tarihleri, İstanbul için 2021 yaz mevsiminin en sıcak günleri olacak görünüyor, üzgünüz" açıklamasında bulundu.
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