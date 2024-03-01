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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu | Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak! 2 Mart Cumartesi hava durumu son dakika

        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak! Geri geliyor!

        Yurt genelinde bugün parçalı bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. İşte illerimizde tahmin edilen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 21:46 Güncelleme: 01.03.2024 - 21:48
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        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak! Geri geliyor!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        MARMARA VE GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

        Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        HAVA SICAKLIĞI 2-4 DERECE DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        RÜZGARIN HIZI EGE'DE 70 KM'Yİ BULACAK

        Rüzgarın genellikle güney, Marmara ile güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 17, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

        İSTANBUL: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

        İZMİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        KOCAELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

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        BURSA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

        EDİRNE: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

        A.KARAHİSAR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

        DENİZLİ: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

        MUĞLA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ADANA: 22, Az bulutlu.

        ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        HATAY: 18, Az bulutlu.

        MERSİN: 22, Parçalı ve az bulutlu.

        ESKİŞEHİR: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

        KONYA: 16, Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu.

        SİVAS: 13, Parçalı ve az bulutlu.

        BOLU: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

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        SİNOP: 14, Parçalı bulutlu.

        ZONGULDAK: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

        SAMSUN: 17, Parçalı ve az bulutlu.

        TRABZON: 16, Parçalı ve az bulutlu.

        ERZURUM: 9, Az bulutlu.

        KARS: 9, Az bulutlu.

        MALATYA: 14, Az bulutlu.

        VAN: 6, Az bulutlu.

        DİYARBAKIR: 13, Az bulutlu ve açık.

        GAZİANTEP: 14, Az bulutlu ve açık.

        SİİRT: 14, Az bulutlu ve açık.

        ŞANLIURFA: 15, Az bulutlu ve açık.

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