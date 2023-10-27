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        Haberler Gündem Hava Durumu YAĞMUR ve FIRTINA| Son dakika hava durumu: Bölge bölge uyarı geldi! Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu 27 Ekim

        Meteoroloji'den lodos ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, kuzey Ege ve Doğu Karadeniz'de lodos etkili olurken, Trakya ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri yağmurlu olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 07:21 Güncelleme: 27.10.2023 - 08:46
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        Lodos ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Bayburt, Zonguldak, Kastamonu ve Artvin'in iç kesimleri, Muş ve Bingöl çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 27°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 25°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 27°

        Antalya

        Güneşli 27°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 25°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 27°

        Adana

        Kısmen Güneşli 32°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 26°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 25°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 17°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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        Rüzgârın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın; Marmara, Kuzey Ege ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        #Rüzgar
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