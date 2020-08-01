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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz,Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın iç kesimleri ile Sakarya ve Kocaeli'nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusunda kısa süreli kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu, öğleden sonra parçalı çok bulutlu ve kısa süreli mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı az bulutlu, öğleden sonra parçalı çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık