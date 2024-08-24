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        Haberler Bilgi Gündem Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 24 Ağustos bugün hava nasıl olacak? MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

        Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 24 Ağustos bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgeler için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Ülkemizin İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 24 Ağustos bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 00:35 Güncelleme: 24.08.2024 - 00:35
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        • 1

          Bugün hava nasıl olacak sorusu günün cevabı en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olması beklenmezken, yağışların etkili olacağı bölgeler için dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde uyarılarda bulunuldu. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 23 Ağustos 2024 Cumartesi MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege'nin güneydoğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevreleri, (Eskişehir dışında) İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün (Cumartesi) beklenen yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi çevreleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        • 3

          HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

          RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        • 4

          UYARILAR

          KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bugün (Cumartesi) beklenen yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi çevreleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        • 5

          KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Bugün (Cumartesi) rüzgarın Marmara'nın güneyinde ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        • 6

          MARMARA

          Parçalı ve az bulutlu, Bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Trakya'nın batısının yer yer çok bulutlu, Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç, Edirne'nin güney kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Bugün Marmara'nın güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

          EDİRNE 21°C, 36°C

          Parçalı ve az bulutlu, Bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, güney kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          İSTANBUL 23°C, 32°C

          Parçalı ve az bulutlu

          KIRKLARELİ 21°C, 33°C

          Parçalı ve az bulutlu, Bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          KOCAELİ 23°C, 32°C

          Parçalı ve az bulutlu

          EGE

          Parçalı ve az bulutlu, bölgenin güneydoğusunun yer yer çok bulutlu, Denizli ve Afyonkarahisar ile Uşak'ın doğu ve güney çevreleri ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Bugün (Cumartesi) Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

          AFYONKARAHİSAR 16°C, 30°C

          Parçalı ve az bulutlu, bu akşam yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          İZMİR 25°C, 36°C

          Az bulutlu

          MANİSA 24°C, 38°C

          Parçalı ve az bulutlu

          MUĞLA 19°C, 36°C

          Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        • 7

          AKDENİZ

          Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

          ADANA 26°C, 35°C

          Parçalı ve az bulutlu, Bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          ANTALYA 27°C, 38°C

          Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri bu akşam ve Bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          HATAY 25°C, 31°C

          Parçalı ve az bulutlu, Bugün (Cumartesi) zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          ISPARTA 18°C, 32°C

          Parçalı ve az bulutlu, bu akşam yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          İÇ ANADOLU

          Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve Bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, Eskişehir dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bugün (Cumartesi) Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

          ANKARA 19°C, 32°C

          Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          ÇANKIRI 17°C, 34°C

          Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve Bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          ESKİŞEHİR 17°C, 30°C

          Parçalı ve az bulutlu

          KONYA 21°C, 29°C

          Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve Bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        • 8

          BATI KARADENİZ

          Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam doğusu, Bugün (Cumartesi) bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

          BOLU 14°C, 29°C

          Parçalı, yer yer çok bulutlu, Bugün (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          KASTAMONU 13°C, 30°C

          Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve Bugün (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          SİNOP 23°C, 32°C

          Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam iç kesimleri, Bugün (Cumartesi) il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          ZONGULDAK 20°C, 28°C

          Parçalı, yer yer çok bulutlu, Bugün (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          ORTA ve DOĞU KARADENİZ

          Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri Bugün (Cumartesi) yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

          AMASYA 20°C, 31°C

          Parçalı ve çok bulutlu, Bugün (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          ARTVİN 19°C, 29°C

          Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, Bugün (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          SAMSUN 24°C, 31°C

          Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, Bugün (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          TRABZON 25°C, 29°C

          Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere, Bugün (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        • 9

          DOĞU ANADOLU

          Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

          ERZURUM 14°C, 31°C

          Parçalı, yer yer çok bulutlu

          KARS 12°C, 31°C

          Parçalı, yer yer çok bulutlu

          MALATYA 20°C, 36°C

          Az bulutlu

          VAN 14°C, 30°C

          Az bulutlu

          GÜNEYDOĞU ANADOLU

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          DİYARBAKIR 19°C, 40°C

          Az bulutlu ve açık

          GAZİANTEP 21°C, 36°C

          Az bulutlu ve açık

          SİİRT 25°C, 39°C

          Az bulutlu ve açık

          ŞANLIURFA 25°C, 38°C

          Az bulutlu ve açık

          DENİZLERDE HAVA

          Doğu Karadeniz ve Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

          KARADENİZ

          Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, gece saatlerinden itibaren doğusu 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’in doğusu yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta

          MARMARA

          Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

          EGE

          Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6 yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, güneyi 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta Ege yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

          AKDENİZ

          Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Bugün (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren İskenderun Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta

          VAN GÖLÜ

          Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

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