Meteoroloji'den flaş uyarı! Sıcak etkili olacak!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii ile Sivas, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ORDU VE GİRESUN'DA GÜÇLÜ SAĞANAK

Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması konusunda uyarıda bulunuyor.

RÜZGARIN HIZI ORTA KUVVETTE

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son dakika hava durumu verilerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar şöyle olacak:

ANKARA: 31, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 31, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 36, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 32, Parçalı bulutlu.

EDİRNE: 36, Az bulutlu.

DENİZLİ: 37, Az bulutlu ve açık.

MANİSA: 38, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 35, Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 35, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 31, Parçalı bulutlu.

ESKİŞEHİR: 29, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu.

KONYA: 31, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu.

BOLU: 28, Parçalı bulutlu.

KASTAMONU: 30, Parçalı bulutlu, öğleden sonra kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİNOP: 29, Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 28, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ARTVİN: 28, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 31, Parçalı bulutlu.

KARS: 30, Parçalı bulutlu.

MALATYA: 34, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu.

VAN: 29, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 38, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 37, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 36, Az bulutlu ve açık.