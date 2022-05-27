Bu iller için sağanak uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den bu iller için sağanak uyarısı

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Karabük, Bolu, Düzce, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevreleri ile İstanbul’un Anadolu yakasının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının güneydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu