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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı - Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İzmir, Muğla, Çanakkale, Antalya, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş çevreleri yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 07:19 Güncelleme: 07.02.2024 - 07:19
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        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 17°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 16°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 20°

        Antalya

        Güneşli 17°

        Trabzon

        Güneşli 19°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 19°

        Adana

        Kısmen Güneşli 20°

        Diyarbakır

        Bulutlu 12°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 15°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        #hava durumu
        #son dakika haberleri
        #meteoroloji
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