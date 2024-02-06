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        Haberler Dünya Şili'nin eski başkanı Pinera helikopter kazasında hayatını kaybetti

        Şili'nin eski başkanı Pinera helikopter kazasında hayatını kaybetti

        Şili'nin 8 yıl başkanlığını yapan Sebastian Pinera, helikopter kazasında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 23:34 Güncelleme: 06.02.2024 - 23:34
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        Şili'nin eski başkanı Pinera kazada hayatını kaybetti
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        Şili eski Devlet Başkanı Sebastian Pinera bir helikopter kazası geçirdi.

        Pinera'nın hayatını kaybettiği devlet makamlarınca doğrulanırken, İçişleri Bakanlığı, eski başkanın bedenine ulaşıldığını duyurdu.

        Pinera'nın içinde bulunduğu helikopterin enkazı ülkenin güneyindeki Lago Ranco kasabasında bulunurken, diğer üç yolcunun sağ kurtulduğu bildirildi. 74 yaşındaki liderin ölümü ülkeyi yasa boğdu.

        Pinera 2010-2014 ve 2018-2022 olmak üzere iki dönem Başkanlık yapmıştı.

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