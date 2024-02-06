Ünlüler, büyük depremin yıl dönümünde acıyı paylaştı
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde 11 şehrimiz yıkıma uğrarken 50.783 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralar sarılmaya devam edilirken ünlü isimler, büyük acının yıl dönümünde duygularını dile getirdi; "Unutmadık, unutmayacağız"
- 1
YILMAZ ERDOĞAN
Unutamayacağız...
6 Şubat 2023’te yaşadığımız deprem felaketinde hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyoruz.
- 2
HÜLYA KOÇYİĞİT
Unutmadık...
Tarihe unutulmayacak bir acının yazıldığı, 2023 yılının en uzun günüydü 6 Şubat. Ülkenin yasa boğulduğu, binlerce canımızın gittiği, yüreklerimizin dağlandığı gündü…
Kim bilir kaç çocuğumuz anasız babasız; kaç ana baba evlatsız kaldı… Bu büyük felakette hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, sevdiklerini kaybedenlere güç, sabır diliyorum. Evini, ailesini, her şeyini kaybedip hayata tutunmaya çalışan herkese yürekten sevgi ile sıkı sıkıya sarılıyorum.
- 3
FİLİZ AKIN
Acı bile yorulur ya …
Öyle işte …
“Unutma, unutturma” sesleri arasında yarım kalan hayatlar, hayaller, evsiz barksız, anıları bile yakınlarıyla, en sevdikleriyle enkaz altında kaldı ve Kimliksiz mezarların yanı sıra, hâlâ insanlar acılar içinde yaşam mücadelesi veriyorlar maalesef …
-
- 4
EMEL SAYIN
Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum.
- 5
SİBEL CAN
Acımız ebedi...
Zor zamanlarda birlikte mücadele etmenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu büyük felaketin birinci yılında, yuturduğumuz canları saygıyla anıyor, milletimize baş sağlığı diliyorum.
- 6
DOĞA RUTKAY KAMAL
Unutmadık...
En kısa ay, en uzun acı.
-
- 7
GUPSE ÖZAY
1 yıl oldu. Başımız sağ olsun.
- 8
GONCA VUSLATERİ
Ülkemiz... Güzel toprağımız...
Acılar taze..
Eksikliklerimiz çok...
Gözümüz gelecekte elbette fakat özümüzü, değerlerimizi iyileştirerek...
Acıları anlayarak.
Birlik bilincinin önemini kavrayarak dönecek akrep ile yelkovan
Ülkemizin başı sağ olsun...
Allah geride kalanların yardımcısı olsun...
Orada olan ve bu olayı yaşayan kimseyi anlamaya gücümüz yetmeyecek fakat ellerimiz onları sımsıkı tutmaya
Ve
Her daim duaya açık.
Nöbette...
- 9
MURAT ŞEKER
Unutmadık...
-
- 10
ÇİĞDEM TUNÇ
Bu kalp sizi unutur mu?
6 Şubat.
Öldüğümüz gün.
- 11
ŞAHAN GÖKBAKAR
6 Şubat depreminde kaybettiğimiz tüm canlarımıza Allah, rahmet eylesin. Mekânları cennet olsun. Geride kalan sevdiklerine, ailelerine sabır diliyorum. Başımız sağolsun... Unutmadık, unutmayacağız.
- 12
ALİŞAN
Çok büyük bir yıkım ve acıyaşadık bir sene önce bugün... Kaybettiğimiz bütün canlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Allah'ım bir daha yaşatmasın inşallah böyle büyük bir acı....
-
- 13
LALE BELKIS
İnsan acı duyabiliyorsa canlıdır. Başkasının acısını duyabiliyorsa insandır. (Tolstoy)
- 14
ECE ERKEN
Unutmadık!
- 15
HADİSE
“Ölmekten beter…”
Depremin üstünden kaç gün geçmişti hatırlamıyorum… Bir kadın ağlayarak, bu cümleyle isyan ediyordu… O isyanı izledikten sonra anladım ve asla unutmadım aslında ne kadar boş bir hayat yaşadığımızı…
Kaç kişi ayrıldı aramızdan… Kaç sevgili, kaç anne, kaç evlat, kaç eş, kaç baba…
Bir daha hangimiz için aynı olabilir bu hayat?
Bir muhabir, “enkaz altında insanlar sesimi duyup umutlanmasın diye sessiz yürüyorum” sözleriyle yaşadıklarını anlattıktan sonra… Enkazın üstünde bir babanın, ölen kızının elini tuttuğunu gördükten sonra…
Olamaz…
Unutamayız…
Devam edemeyiz…
Orada hâlâ insanlar ağlıyorken biz burda gerçekten gülemeyiz. Hatay’a gittim, çocukları gördüm, anneleri gördüm… En başta söylediğim “Ölmekten Beter” hissini yaşadım.
Deprem enkazında bir not bulunmuştu “özür dilerim sevgilim, seni seviyorum” yazan… O notun fotoğrafını bana biri gösterdi. Haklıydı, hayat bu kadar kısayken küs kalınmamalı, insan sevdiğine,seni seviyorum diyebilmeliydi ama gerçekten sevenler… Çünkü bunu da bu felaketle öğrendim; seven sevdiğini ölüm anında bile bırakmıyor, bırakamıyor… O değil yanında, hayatta olmasa bile seviyor… Elini bırakmıyor… Vazgeçmiyor…
Vazgeçmemek ne demek orada o felaketi yaşayan insanlar öğretti…
Çok ağladım, küs gidenlere, aşık gidenlere, sevdiğine doyamadan gidenlere…
Her şey gitti, bitti… Bir daha oralarda ne zaman gerçekten bir çiçek açar, ne zaman gerçekten biri kahkaha atar… Sanıyorum hiç bir zaman…
Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis ve Elazığ sizi hiç unutmadık.
Allah’a dua ediyorum bir daha böyle bir acı yaşamamak için… Acılarınızın hafiflemesi için…
Dua ediyorum…
-
- 16
İBRAHİM BÜYÜKAK
Bu büyük felakette hayatını kaybeden tam canlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum... Unutmadık, unutmaycağız.
- 17
DEMET ŞENER
Bazı gecelerin sabahı olmuyor.
Bazı şeylerin yeri dolmuyor.
Bazı hatıralar silinmiyor.
Bazı hatıralar unutulmuyor.
- 18
OĞUZHAN KOÇ
-
- 19
BÜLENT ERSOY
- 20
BURCU ESMERSOY
1 yıl geçti. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, ailelerine ve sevenlerine hâlâ bu korkuyu, üzüntüyü kalbinde hisseden herkese sabır diliyorum.
- 21
MURAT DALKILIÇ
Unutmadık.. .
-
- 22
MUSTAFA CECELİ
Asrın felaketinin üzerinden tam bir sene geçti... Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum... Bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni ediyorum.
- 23
SİNEM KOBAL
1 yıl oldu. Başımız sağ olsun.
- 24
MERT FIRAT
Yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz.
-
- 25
EBRU GÜNDEŞ
Unutmayız, unutmayacağız...
- 26
EMRE ALTUĞ
Unutmadık...
- 27
GÜLBEN ERGEN
Unutmadım.
Unutmayacağım.
Unutturmamak için çabalayacağım.
-
- 28
EZGİ MOLA
Hiç geçmeyecek, azalmayacak, telafisi olmayan tarifsiz bir acı.
- 29
DEMET AKALIN
Unutmadık...