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        Haberler Gündem Güvenlik Bakan Yerlikaya açıkladı: 25 adrese düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı - Son dakika haberleri

        Bakan Yerlikaya: 25 adrese düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı

        İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde bir basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen terör saldırısıyla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Yerlikaya, "25 adrese düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 20:02 Güncelleme: 06.02.2024 - 20:33
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        Bakan Yerlikaya'dan açıklama
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        Çağlayan Adliyesi'nde bir basın açıklaması yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

        Teröristler Çağlayan Adliyesi C Blok istikametine doğru koşmuş, burada çıkan çatışmada her iki terörist de kahraman polislerince etkisiz hale getirilmiştir. Bir vatandaşımız teröristlerin açmış olduğu ateşle maalesef tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir. 3 polis memurumuz, 3 vatandaşımız yaralandı ve tedavileri devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

        "KAZDIKLARI KUYUDA BOĞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

        Bugün 6 Şubat depreminin yıldönümü. Aynı zamanda mübarek Miraç gecesi. Biz deprem şehitlerimizin acısını yaşarken, mübarek gecede milletimiz için dua ederken hainler bir terör saldırısı girişiminde bulundular. Ama biz durmayacağız, milletimize ihanet edenleri kazdıkları kuyuda boğmaya devam edeceğiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.

        "25 AYRI ADRESE OPERASYON, 40 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA"

        İstanbul Emniyetimiz, menfur saldırı girişiminden hemen sonra 25 adrese operasyon yaptı ve bu vakte kadar 40 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarımız devam ediyor. 1 Haziran 2023'TEN 6 Şubat 2024 tarihine kadar İçişleri Bakanlığı olarak 335 sol terör örgütlerine operasyon düzenlemişiz. 269 DHKP/C'li terörist gözaltı, 30 tutuklu, 137 adli kontrol ve 6'sı etkisiz hale getirilmiş. Bu vesile ile aziz milletimizin Miraç kandilini tebrik ediyorum. Kıymetli bakanımızın şahsında Çağlayan Adliyemizde çalışan tüm arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bu olayı aziz milletimize aktaran kıymetli basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum.

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        #Ali Yerlikaya
        #çağlayan adliyesi
        #Son dakika haberler
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