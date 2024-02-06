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        Haberler Gündem Güncel Kahramanmaraş depremi üzerinden bir yıl geçti! Depremzede Ayşe teyze: Cenazeleri bulduğumuza şükrettik - Gündem haberleri

        Depremzede Ayşe teyze: Cenazeleri bulduğumuza şükrettik

        Kahramanmaraş depremlerinin birinci yıldönümünde binlerce vatandaş kaybettiklerini rahmetle andı. 65 yaşındaki Ayşe Aykır, depremde oğlunu, gelinini ve iki torununu kaybetti. Depremin üçüncü gününde yakınlarına ulaşan Aykır "Cenazeleri bulduğumuza şükrettik." dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 19:23 Güncelleme: 06.02.2024 - 20:33
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        Depremzede Ayşe teyze: Cenazeleri bulduğumuza şükrettik
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        Kahramanmaraş'ta geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve yanan binada oğlu, gelini ve 2 torununu kaybeden Ayşe Aykır (65), depremin yıl dönümünde kaybettiği yakınlarını mezarları başında andı.

        Fotoğraf: DHA

        Aykır, "Çocuklarımı depremin 3'üncü gününde bulduk. Binaları yandı. Cenazeleri bulduğumuza şükrettik. Mezarları burada, çok şükür" dedi.

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        Fotoğraf: DHA

        CENAZELERE 3 GÜN SONRA ULAŞTILAR

        Kahramanmaraş'ta yaşayan Ayşe Aykır, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depreme merkez ilçeye bağlı Karamanlı Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Aykır'ın evi, depremde az hasar alırken, oğlu Fatih (43), gelini Ayşegül (38) ile torunları Fatmagül (15) ve Mehmet Raşit Aykır'ın (14) yaşadığı bina yıkıldı.

        Fotoğraf: DHA

        Evlerinin altında fırın olan bina, yıkıldıktan kısa süre sonra yanmaya başladı. 4 kişilik ailenin cenazesine 3 gün sonra ulaşıldı. Aykır ailesi, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Fatmagül'ün kabrinde bulunan gelinlik dikkat çekti. Depremin yıl dönümünde Ayşe Aykır, oğlu, gelini ve 2 torununu mezarları başında andı.

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        Fotoğraf: DHA

        Yaşadığı süreci anlatan Aykır, "Depremde oğlum, gelinim ve 2 torunumu kaybettim. Biz depreme Karamanlı Mahallesi'ndeki evimizde yakalandık. Evimiz az hasarlıydı, dışarı çıktık. Çocuklarımı depremin 3'üncü gününde bulduk. Binaları yandı. Cenazeleri bulduğumuza şükrettik. Mezarları burada, çok şükür. Torunumun mezarında bulunan gelinliği gelinimin annesi koydu" diye konuştu.

        Fotoğraf: DHA

        "BU KEDİ BURADAN GİTMİYOR"

        Bir kedinin, sürekli yakınlarının mezarının başında beklediğini söyleyen Aykır, "Geçen geldiğimde de kedi burada oturuyordu. Diğer oğlumdan kedi için yiyecek istedim. Kedi burada duruyor. Önceki geldiğimde de oğlumun mezarının üzerindeydi. Kızımın sarı bir kedisi vardı. Kızlarım kucaklarından indirmezdi. Sonra o kedi kayboldu. Bu kedi buradan gitmiyor" ifadelerini kullandı.

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        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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