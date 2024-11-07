Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Güneşli 18° Ankara Güneşli 15° İzmir Güneşli 21° Antalya Güneşli 25° Trabzon Güneşli 14° Bursa Güneşli 16° Adana Güneşli 27° Diyarbakır Güneşli 20° Gaziantep Güneşli 19° Ağrı Güneşli 10°

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Mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, yurt genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

REKLAM EDİRNE °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 12°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 21°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 21°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 20°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 27°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 26°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 24°C Az bulutlu ve açık REKLAM MERSİN °C, 27°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 14°C Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 15°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 15°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 12°C Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. REKLAM AMASYA °C, 15°C Parçalı bulutlu ARTVİN °C, 8°C Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 15°C Parçalı bulutlu TRABZON °C, 14°C Parçalı bulutlu DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 9°C Parçalı bulutlu

KARS °C, 9°C Parçalı bulutlu MALATYA °C, 14°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 11°C Az bulutlu ve açık GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 19°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 20°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 17°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 21°C Az bulutlu ve açık