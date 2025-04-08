Bugün hava nasıl? 8 Nisan Salı İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu
Hava sıcaklıklarında yaşanan ani düşüş, Türkiye genelinde etkisini göstermeyi sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son rapora göre, özellikle kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak. Batı bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde yağış ihtimali gündeme geldi. 8 Nisan Salı günü için bölge bölge güncel hava durumu tahminleri araştırılıyor. İşte 8 Nisan Salı güncel hava durumu...
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Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre yurt genelinde serin hava dalgası etkili oluyor. Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde belirgin şekilde düşeceği bildirildi. Batı illerinde mevsim normallerinin altında sıcaklıklar beklenirken, diğer bölgelerde hava mevsim normallerinde seyredecek. İstanbul’da yağmur ihtimali hava durumuna dair merakı artırdı. 8 Nisan Salı günü için son hava durumu verileri paylaşıldı. İşte detaylar...
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8 NİSAN SALI METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; İzmir, Uşak, Aydın, Muğla, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İzmir, Uşak, Aydın, Muğla, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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İSTANBUL 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı.
ANKARA 5°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
İZMİR 8°C, 18°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.