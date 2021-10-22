Türkiye güneşli sıcaklıklar artıyor

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 19°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ANKARA °C, 21°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık