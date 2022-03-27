2- METAVERSE’DE 1000 ÇOCUĞA KODLAMA EĞİTİMİ VERECEKLER

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin ortak projesi “Yarını Kodlayanlar”da metaverse ortamında kodlama eğitimleri verilmesine başlandı. Proje kapsamında metaverse ortamında kodlama eğitimleri verilmesine başlandı. Buna göre, proje katılımcısı 13 yaş üzeri çocuklar Scratch ile kodlama eğitiminin ilk adımı olan algoritma eğitimini metaverse’de alacak. Sanal Gerçeklik (VR) gözlükleri kullanılarak gerçekleştirilecek eğitimlerde, algoritma ve kodlama mantığının anlaşılması, algoritmik düşünme becerilerinin geliştirilmesi, yazılımların arkasındaki algoritmanın farkına varılması konuları ele alınacak. Metaverse’de ortalama 45-60 dakika sürecek seanslar sonrasında eğitimlere bilgisayarlarda devam edilecek. “Yarını Kodlayanlar” kapsamında belirli köy okullarında kurulan teknoloji sınıflarında düzenlenecek eğitimlerle Nisan-Aralık döneminde 1000 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Verilen bilgiye göre metaverse'de, kullanıcılar Sanal Gerçeklik (VR), Artırılmış Gerçeklik (AR), Yapay Zekâ, sosyal medya ve dijital para birimi gibi teknolojileri kullanarak fiziksel dünyanın özelliklerini taklit eden sanal bir dünyada dolaşıyor. Hızla gelişen metaverse’de 2020’den günümüze sanal para cüzdanı olan kişi sayısı 10 kat artışla 50 bine ulaşırken; sanal arazi, NFT ve sanal ürünler piyasası 200 milyon doları aştı.