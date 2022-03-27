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Metaverse ve NFT dünyasında neler oluyor?

“NFT, Metaverse ve Öteki Şeyler"de bu hafta: Madonna, ‘Bu dünyada ben de varım’ dedi…

“NFT dünyasında ben de varım’ diyen dünya starı... Blockchain tabanlı oyunlar için el sıkışan iki dev... Çocuklara metaverse’te kodlama eğitimi... Metaverse’ün yatırım fonu da çıktı... Dolandırıcıları da iş başında olan metaverse’ü bekleyen 5 kritik soru... Otizm Farkındalık Günü için NFT satışı ile destek... “2025’i bekleyen treni kaçırır mı?” ve daha fazlası... Teknoloji dünyasında metaverse, blockchain ve NFT odaklı yenilikleri ve gelişmeleri ele aldığımız haftanın özeti, “NFT, Metaverse ve Öteki Şeyler” ile karşınızdayız. İşte Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın hazırladığı öteki evrende haftanın öne çıkanları...

27.03.2022 - 09:05 | Güncelleme: TEKNOLOJİ

  • 1- 570 BİN DOLAR SAYDI, NAZAR BONCUĞUNU KOYDU!

    NFT dünyasına ayak basan ünlüler kervanına pop müziğinin efsane ismi Madonna da katıldı. Ünlü şarkıcı, Twitter ve Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla “Sonunda Metaverse’e girdim” dedi. NFT dünyasına ethereum blok zinciri üzerine inşa edilen NFT koleksiyonu Bored Ape ile adım atan Madonna, “Sonunda Metaverse’e girdim. Kendi Maymunum! Teşekkürler moonpay. Hepimizin nazardan korunmaya ihtiyacı var” dedi.

    Madonna, NFT tabanlı avatar üretip satan platform Bored Ape Yacht Club'ın çizgi - maymun türevi profil resmini, son dönemde ünlü isimler adına önemli satın alımlar yapan kripto ödeme ödeme kuruluşu MoonPay aracılığıyla satın aldı. NFT pazar yeri OpenSea’nin verilerine göre bu profil resmi Madonna’ya 180 ETH’ye, diğer bir ifadeyle yaklaşık 570 bin dolara maloldu. Ünlü şarkıcı, bir servete malolan yeni avatarını Twitter hesabında da hemen kullanmaya başladı.

  • 2- METAVERSE’DE 1000 ÇOCUĞA KODLAMA EĞİTİMİ VERECEKLER 

    Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin ortak projesi “Yarını Kodlayanlar”da metaverse ortamında kodlama eğitimleri verilmesine başlandı. Proje kapsamında metaverse ortamında kodlama eğitimleri verilmesine başlandı. Buna göre, proje katılımcısı 13 yaş üzeri çocuklar Scratch ile kodlama eğitiminin ilk adımı olan algoritma eğitimini metaverse’de alacak. Sanal Gerçeklik (VR) gözlükleri kullanılarak gerçekleştirilecek eğitimlerde, algoritma ve kodlama mantığının anlaşılması, algoritmik düşünme becerilerinin geliştirilmesi, yazılımların arkasındaki algoritmanın farkına varılması konuları ele alınacak. Metaverse’de ortalama 45-60 dakika sürecek seanslar sonrasında eğitimlere bilgisayarlarda devam edilecek. “Yarını Kodlayanlar” kapsamında belirli köy okullarında kurulan teknoloji sınıflarında düzenlenecek eğitimlerle Nisan-Aralık döneminde 1000 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

    Verilen bilgiye göre metaverse'de, kullanıcılar Sanal Gerçeklik (VR), Artırılmış Gerçeklik (AR), Yapay Zekâ, sosyal medya ve dijital para birimi gibi teknolojileri kullanarak fiziksel dünyanın özelliklerini taklit eden sanal bir dünyada dolaşıyor. Hızla gelişen metaverse’de 2020’den günümüze sanal para cüzdanı olan kişi sayısı 10 kat artışla 50 bine ulaşırken; sanal arazi, NFT ve sanal ürünler piyasası 200 milyon doları aştı.

  • 3- NFT VE BLOCKCHAIN TABANLI OYUNLAR GELİŞTİRECEKLER

    Popüler olan battle royale oyunu PUBG: BATTLEGROUNDS yaratıcısı KRAFTON, Inc., merkeziyetsiz blockchain platformu Solana Labs ile blokchain tabanlı oyun ve hizmetlerin tasarımını ve pazarlamasını desteklemek için bir iş anlaşması imzaladığını duyurdu.  Anlaşma ile KRAFTON ve Solana Labs, blockchain ve NFT bazlı oyun ve hizmetlerin geliştirilmesi ve işletilmesi için uzun vadeli bir iş birliği ilişkisi kurmaya hazırlanıyor. İki şirket blockchain oyunlarının ve çeşitli blockchain teknolojilerinin pazarlaması ve tasarımında ve de ayrıca yatırım fırsatları konusunda ortaklaşa iş birliği yapacak.

    KRAFTON geçen ay PUBG: BATTLEGROUNDS'dan edindiği operasyon deneyimine dayanarak Web 3.0 ve NFT alanına giriş yapacağını açıklamıştı. Bu süreçten beri şirket, Seoul Auction Blue, XX Blue ve NAVER Z (Zepeto) de dahil olmak üzere NFT, metaverse ve blockchain ile ilgili diğer alanlardan ortaklarla yatırımları ve iş birliklerini duyurdu.

  • 4- BANKALAR METAVERSE’E YAVAŞ YAVAŞ ISINIYOR

    Aktif Bank, dijital bankası N Kolay ile isim sponsoru olduğu N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nun basın toplantısını eş zamanlı olarak metaverse’te Decentraland platformundaki Aktif Bank’a ait alanda gerçekleştirdi. Metaverse’te platforma uygun farklı projeler geliştirmeyi amaçlayan Aktif Bank, öncelikli olarak spor ve eğlence biletleme platformu markası Passo ile bu evrende yeni deneyimler sunmayı hedefliyor.

    Metaverse’ün hayatımıza girmesiyle birlikte bankacılıkta da yeni bir mecra ile karşı karşıya olduklarını belirten Aktif Bank Müşteri Deneyimi ve İletişim Grup Başkanı Gamze Numanoğlu, “Metaverse’teki deneyimin inşasında gaming ve tasarım konularında uzmanlaşmış ve son dönemde Metaverse projelerine odaklanmış Black Studio ile iş birliği yaptık. İlk etapta, Lifestyle SuperApp’e dönüşüm yolculuğuna çıkardığımız etkinlik biletleme markamız Passo ile bu platformda yenilikçi projeler geliştiriyoruz, çok yakında duyuracağız. Metaverse, etkinlik, biletlerin NFT token olabilmesi gibi tüm bu bileşenlere bakınca, bu platforma çok uygun bir deneyim tasarımı sürecinde olduğumuzu söyleyebilirim. Kasım ayındaki N Kolay İstanbul Maratonu ile ilgili de Metaverse’te sürpriz projeler tasarlıyoruz” dedi.

  • 5- ‘2025’İ BEKLEYEN TRENİ KAÇIRIR’

    Deloitte Kanada’nın Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) Araştırma Direktörü Duncan Stewart, akıllı telefondan sonraki ‘yeni büyük şey’ olarak tanımlanan ‘metaverse’ün vaat ettiği geleceği değerlendirdi. Deloitte’un hazırladığı ‘TMT Öngörüleri 2022’ raporunun tanıtımı için İstanbul’da bulunan Stewart, yatırım bankalarının tahminlerine göre ‘metaverse’ün firmalar için 8 trilyon dolarlık fırsat barındırdığını söyledi. Halen birçok firmanın metaverse’ün parçası olmak için iş birlikleri ve ortaklıklara gittiğini hatırlatan Stewart, “Şu anda milyonlarca insanın avatarlarıyla yer aldığı, oyun oynadığı, yeni arkadaşlar edindiği, partilere ve konserlere gittiği, alışveriş ve ticaret yaptığı çok sayıda sanal dünya bulunuyor. Bunların büyük kısmını oyun uygulamaları oluşturuyor. Ancak satın alınan avatarlar, ürünler, hizmetler ve üye olunan sosyal gruplar bu oyun uygulamalarının ‘kapalı bahçelerinde’ hapis durumda” dedi.

    Teknoloji, medya ve telekom firmaları bu yıldan itibaren metaverse’te nelere yatırım yapacaklarına karar verip harekete geçmelerinin önemine değinen Stewart, “Şu an geç olmasa da 2025’e kadar harekete geçmeyenler çok geç kalmış olacak” dedi.

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