Zihninizi zorlamaya hazır olun! Bu 10 bulmacada farklı olanı bulmak büyük dikkat istiyor!
Görsel bulmacalar, dikkat seviyenizi ölçmenin en eğlenceli yollarından biridir. Bu 10 bulmacada, ince detaylara odaklanarak farklı olanı bulmanız gerekiyor. Zihninizi zorlayacak bu testte, tüm dikkatinizi toplayın ve gözlerinizi dört açın!
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Zihninizi ve dikkatinizi sınamaya hazır olun! Bu 10 bulmaca, sizden benzerliklerin arasındaki farkı bulmanızı bekliyor. Görsel yeteneklerinizi ortaya koymanın tam zamanı! İşte o bulmacalar!
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1. Farklı olan köstebeği bulabilir misiniz?
- 3
Cevap:
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- 4
2. Harflerin arasında gizli olan sayıyı bulabilir misiniz?
- 5
Cevap:
- 6
3. Farklı olan Pikachu hangisi?
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- 7
Cevap:
- 8
4. Hangi dinozorda fark var?
- 9
Cevap:
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- 10
5. Örüntüdeki farklı olan harfi bulabilir misiniz?
- 11
Cevap:
- 12
6. Hangi harf farklı?
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- 13
Cevap:
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7. Örüntüye ait olmayanı bulun.
- 15
Cevap:
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- 16
8. Davetzsiz misafiri bulun.
- 17
Cevap:
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9. Hangi harfin baloncukta olmaması gerekiyor?
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Cevap: H harfi köşeli olduğundan diğerlerinden farklıdır.
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10. Farklı olan harfi görebiliyor musunuz?
- 21
Cevap:
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf Kaynak: Bright Side
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