Hangi illerde kar tatili oldu? Peş peşe kar tatili haberi... Birçok ilde eğitime ara | SON DAKİKA KAR HABERLERİ | Son dakika haberleri

Hangi illerde kar tatili oldu? Peş peşe kar tatili haberi... Birçok ilde eğitime ara | SON DAKİKA KAR HABERLERİ | Son dakika haberleri

Türkiye'nin birçok kentini etkisi altına almaya başlayan kar yağışı nedeniyle bazı önlemlere de gidildi. İşte eğitime ara verilen kentler...

REKLAM advertisement1 GÜMÜŞHANE Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, bugün günün ilk saatlerinden itibaren kent genelinde yoğun kar yağışı beklendiği vurgulandı. Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların bugün tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ORDU Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde yağışın devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi. Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Çamaş, Fatsa, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda bugün eğitime ara verildiği vurgulandı. REKLAM

AMASYA Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşması beklenen buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm eğitim kurumlarında 19 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ÇORUM Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte başlayan kar yağışının bugün sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği bildirildi. Kar yağışı ve hava koşulları sebebiyle olumsuz durumlar oluşabileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Öğrenci hareketliliği dikkate alınarak ilimiz merkez ilçesi ve bağlı köylerinde, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında Valiliğimiz kararıyla eğitim ve öğretime 19 Şubat Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Okullara ara verilen günde, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, malul, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır." REKLAM Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Alaca ve Ortaköy ilçelerindeki bütün okullarda, Osmancık ilçesinde de taşımalı eğitime bugün için ara verildi. İl genelinde etkili olan kar yağışının ardından hıfzıssıhha kurullarınca bazı ilçelerde eğitim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırıldı. Alaca Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ve köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi. Ortaköy Kaymakamlığı da ulaşımda aksama yaşanan ilçede okulların 19 Şubat'ta 1 gün süreyle tatil edildiğini belirtti. Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da taşımalı eğitim veren okullarla köy okullarında bugün eğitime ara verildiği ifade edildi. Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Hitit Üniversitesinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği bildirildi. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, kentte başlayan kar yağışının, meteorolojik değerlendirmelere göre sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi. REKLAM

SİNOP Sinop’ta, kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde taşımalı eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Önleyici tedbir ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı kent ve ilçelerde 19 Şubat Çarşamba günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan kamu görevlisi engelliler ve hamilelerin de bugün idari izinli sayılacakları kaydedildi.

KASTAMONU Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte başlayan kar yağışının devam etmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Şubat Çarşamba günü ilimiz merkez ilçede eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi. Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede taşımalı, bir ilçede ise tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildi. REKLAM Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Daday ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, Küre, İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

SAMSUN Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde eğitime 19 Şubat Çarşamba günü ara verildiği bildirildi. Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

YOZGAT Yozgat'ta kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarına bağlı buzlanma riski bulunduğu ifade edildi. REKLAM Açıklamada, şunlar kaydedildi: "İlimiz merkezinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kursları, kamu kurumlarının kendi personeline hizmet veren kreşlerde 19 Şubat Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileriyle okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler de 19 Şubat Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan kurumlardaki idari izin düzenlemesi ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır."

TOKAT Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki bütün resmi, özel okul ve kurumları ile halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

BİNGÖL Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor. Oluşabilecek risklere karşı tedbir amaçlı Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri ile merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde eğitime bugün ara verildiği belirtildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri de bugün idari izinli sayılacak. Kent merkezi, Genç ve Solhan ilçeleri için ise ilerleyen saatlerde hava şartlarında olumsuz bir değişme olması durumunda yeniden değerlendirme yapılacak ve sabahın erken saatlerinde bilgilendirmede bulunulacak.

TUNCELİ Tunceli'de, Pülümür Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, 19 Şubat 2025 Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

KIRKLARELİ Kırklareli'nin Vize ilçesinde kar yağışı nedeniyle iki köyde taşımalı eğitime ara verildi. Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Kızılağaç ve Kışlacık köylerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

BAYBURT Bayburt'un yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Meteorolojinin kar yağışı uyarısında bulunduğu Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yoğun kar nedeniyle ilçe genelinde okullar tatil edildi. Konuyla alakalı Aydıntepe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemiz genelinde 19 Şubat 2025 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında(İlk, Orta ve Liseler) eğitim-öğretime bir(1) gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları bir(1) gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

TRABZON Trabzon’da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı bazı mahalle yollarının ulaşıma kapanmasına neden oldu. Ekipler tarafından kapalı mahalle yollarının ulaşıma açılabilmesi için çalışma başlatılırken, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Özellikle yüksek kesimlerde yer alan mahallerde kar yağışı etkili olurken, Akçaabat, Arsin, Çarşıbaşı ve Yomra ilçelerinde bazı mahallerde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde taşımalı eğitime kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ara verildi.

GİRESUN Giresun'da da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yağlıdere ve Çamoluk ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.​​​​​​​ Açıklamada, merkez ilçeye bağlı belde ve köy okullarında da eğitime bugün ara verildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin izinli sayılacağı ifade edildi. AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı! Haberi Görüntüle