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        Haberler Gündem Güncel Erzincan'da tipi etkili oldu! Araçlar yolda kaldı - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Erzincan'da tipi etkili oldu! Araçlar yolda kaldı

        Türkiye'nin büyük bölümü soğuk ve yoğun kar yağışlı bir havanın etkisi altına girdi. Erzincan-Sivas kara yolunda da tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 09:59 Güncelleme: 19.02.2025 - 09:59
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        Yollarda kaldılar!
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        Erzincan'da kar yağışı nedeniyle kara yollarında ulaşım aksadı.

        AA'da yer alan habere göre Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ mevkileri ile Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi'nde kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların ulaşımı aksatmaması için yoğun çalışma yürütüyor.

        Bu yollarda seyreden bazı araçlar ise hasarlı kazalara karıştı.

        Ekipler, Sakaltutan Geçidi'nde yolcu otobüsü ile tırın karıştığı hasarlı trafik kazası nedeniyle kısmen kapanan kara yolunu tekrar ulaşıma açtı.

        Karayolları ekipleri, kazaların meydana geldiği yollarda temizlik çalışmasını sürdürüyor. Buralarda tır ve çekici gibi ağır tonajlı araçları durduran ekipler, temizlik çalışmaları bitinceye kadar sürücülerin yol kenarında beklemesini istedi.

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        #son dakika
        #hava durumu
        #Erzincan
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