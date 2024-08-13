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        Haberler Magazin İsmail Hacıoğlu ve eski eşi Duygu Kaya Kumarki yeniden ayrıldı! Çift neden ayrıldı? - Magazin haberleri

        İsmail Hacıoğlu ve eski eşi Duygu Kaya Kumarki yeniden ayrıldı

        İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz aylarda eski eşi Duygu Kaya Kumarki ile yeniden bir araya gelerek ilişkilerine bir şans daha tanımıştı. Ne var ki eski eşten sevgili olmadı. Kumarki, ayrıldıklarını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 08:34 Güncelleme: 13.08.2024 - 09:02
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          Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki, 2016'da evlendi. Evliliklerinden Yemin adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya getiren çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2020'de boşandı.
          İsmail Hacıoğlu, Duygu Kaya Kumarki ile boşandıktan sonra önce Merve Çağıran, ardından da Aslıhan Gürbüz ile ilişki yaşadı.
          Aslıhan Gürbüz ile 2023'ün yaz aylarında evlilik hazırlıkları yapan İsmail Hacıoğlu'nun bu ilişkisi nikâh masasına oturmadan sonra erdi.

          Daha sonra Duygu Kaya Kumarki, İsmail Hacıoğlu'nun yaş gününde sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: "Yarası baba olan kız çocukları, iyileşmez" diyordu şair… Sen Yemin’in yüreğinde çiçek gibi açtın. En uslanmaz, ele avuca sığmaz halinde duruldun hep onu görünce… Avuçlarının içinde sıkmadan korumaya çalıştın ve hala... Yüreğinin aydınlığını bilirim. Karartma ışıklarını… Hatalarınla, doğrularınla, dağıttıkların ve inşa ettiklerinle… Göz yaşların, bazen öfkenle… Dilin başka dediği zaman yine de sırtımızdan eksik etmediğin elinle… İyi ki varsın, iyi ki doğdun… Ailece nice güzel yaşların olsun… Seni hep çok sevdim ve daima seveceğim…

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          İlerleyen günlerde; İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki, ayrı kaldıkları dönemde çözemeyecekleri sorun olmadığını fark etmiş olacak ki yeniden bir araya gelme kararı verdi.
          Öyle de oldu...
          2024'ü birlikte karşılamış ve sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımlarla birlikteliklerini duyurmuşlardı.

          İlişkilerine bir şans daha tanıyan İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki'den üzücü haber geldi.

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          Eki eşlerin sevgili olarak devam ettiği ilişkileri de yürümedi.

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          "ORTAK HAYATIMIZA SON VERDİK"

          Duygu Kaya Kumarki, İsmail Hacıoğlu ile birlikteliklerini sonlandırdıklarını açıkladı ve şu ifadeleri kullandı: Eski eşim İsmail Hacıoğlu ile yeniden ortak bir yaşam sürmeye başlamıştık. Bir süre önce konuşarak ortak hayatımıza son vermiş bulunmaktayız. Ebeveyn olarak kızımızla aktivitelerimizde bizi yan yana göreceğinizi belirtmek isteriz.

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