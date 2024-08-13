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        Haberler Gündem Güncel Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı | Son dakika haberleri

        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı

        Eskişehir'de evinde oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenip maske ve çelik yelek giyerek elindeki balta ve bıçakla sokağa çıkıp karşılaştığı kişileri bıçakla yaralayan 18 yaşındaki Arda K. (18) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 15:47 Güncelleme: 13.08.2024 - 16:06
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        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
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        Eskişehir'deki kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi’nde meydana geldi.

        18 yaşındaki Arda K, iddiaya göre evinde iddiaya göre içeriğinde kesici aletlerin de olduğu bilgisayar oyununu oynadı.

        Bir süre sonra oyundan etkilendiği öne sürülen Arda K, daha önceden temin ettiği maskesini ve çelik yeleğini giyip, eline aldığı balta ve bıçakla sokağa çıktı.

        Kıyafeti ve elindeki kesici aletlerle görenleri endişelendiren Arda K, Uluönder tramvay durağında bekleyen vatandaşlara dehşet yaşattı. Tanımadığı halde burada bekleyen kişilere saldıran Arda K, elindeki kesici aletlerle vurmaya başladı.

        GÖREVE GİDERKEN ŞÜPHELİYİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

        Panik ve korku içerisinde kaçmaya çalışan vatandaşlardan bazıları Arda K'nin saldırısı ile çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada görev yerine giden bir polis memuru yaşanan kargaşayı fark etti. Bir kişinin elindeki bıçak ve balta ile çevresindekilere saldırdığını gören polis memuru, şüpheliyi etkisiz hale getirmek için hamle yaptı. Kaçmaya çalışan Arda K, polisin ısrarlı takibi ile yakalanarak etkisiz hale getirildi.

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        Şüpheli daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan olay sırasında ise bıçak darbeleriyle yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        SALDIRIYI CANLI YAYINLADI

        Arda K'nin bu anları sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. Görüntülerde ara sokakta hazırlandıktan sonra kendisini görüntüleyen Arda K'nin daha sonra caminin çay bahçesinde oturan ve tramvay durağında yürüyen kişilere bıçakla saldırıp yaraladığı anlar yer aldı.

        Elinde bıçakla Arda K'yi karşısında görenlerin "yardım edin" diye bağırdığı duyulan videoda, arkasından koşup yakalayan aralarında polis memurunun olduğu grubun Arda K'ye "Kimsin sen, ne istiyorsun?" diye sorduğu anlarda yer aldı.

        TUTUKLANDI

        Polis ekiplerince dün gözaltına alınan Arda K’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Özel harekat polisleri eşliğinde Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne getirilen Arda K, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Hastane ile adliye çevresinde çevik kuvvet ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.

        Mahkemeye çıkarılan saldırganın, tutuklanmasına karar verildi.

        NE OLMUŞTU?

        Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, dün Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı’ndaki çay bahçesine gelen Arda K, bazı kişilere bıçakla saldırmıştı.

        Çay bahçesinde ve parkta oturan T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64), C.A. (64), saldırıda bıçakla yaralanmıştı. Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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