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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Ve Rabiot'nun menajeri konuştu: Galatasaray... - Galatasaray Haberleri

        Ve Rabiot'nun menajeri konuştu: Galatasaray...

        Adrien Rabiot, Juventus'tan ayrıldıktan sonra geleceği hakkında henüz net bir karar vermedi ve Galatasaray dahil çeşitli kulüplerle temas halinde. Menajeri olan annesi, birkaç kulüple görüştüklerini ve Rabiot'nun kısa süre içinde karar vereceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 14:59 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:59
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          Orta saha için adı daha önce Galatasaray ile anılan Adrien Rabiot henüz net bir karar vermedi.

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          La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juve'ye veda eden 29 yaşındaki Fransız oyuncunun geleceğinin hala belirsiz olduğu belirtildi.

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          Galatasaray ile de resmi temaslar kuran Fransız orta saha, gelen diğer teklifleri değerlendiriyor.

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          MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

          Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan oyuncunun annesi ve menajeri Mamma Veronique, "Bazı takımlarla görüşüyoruz. Onunla ilgilenen kulüplerin benimle iletişime geçmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        • 5

          KISA SÜREDE KARAR VERECEK

          29 yaşındaki futbolcuyu Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Manchester United'ın da istediği yazılırken, Rabiot'un kısa sürede kararını vereceği belirtildi.

        • 6

          OYUNCUNUN RAKAMLARI

          Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli oyuncu, Juventus'ta 212 maça çıktı ve 22 gol, 15 asist yaptı.

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