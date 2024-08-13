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        Haberler Dünya Son dakika haberi Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler | Dış Haberler

        Son dakika haberi Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani ve Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile telefonda görüştü

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 13.08.2024 - 19:08 Güncelleme: 13.08.2024 - 19:20
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        Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Mısır dışişleri bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde, İsrailli bakanların Filistin topraklarını gasbeden fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve Gazze'deki son durumu ele aldı.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdullati ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmelerde, radikal İsrailliler tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı, Gazze'deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

        MESCİD-İ AKSA BASKINI

        Sabah saatlerinden itibaren İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'un yanı sıra fanatik Yahudiler, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

        Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 250 kadar fanatik Yahudi Aksa'ya düzenlenen baskına katılmıştı.

        Mescid-i Aksa'da bazı fanatik Yahudilerin yerlere kapanarak Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği görülmüştü.

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