En çok hangi ilde konut satışı arttı? - Emlak Haberleri

En çok hangi ilde konut satışı arttı? - Emlak Haberleri

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Temmuz ayında konut satışında yüksek bir performans sergilendi. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artış kaydedilerek 127 bin 88 konut el değiştirdi.

En yüksek konut satışı yapılan iller İstanbul, Ankara ve Antalya olurken; oransal olarak bakıldığında en fazla artış Ardahan, Muş ve Hakkari'de yaşandı. İşte konut satışının geçen temmuzdan bu temmuza oransal olarak değişimi:

Değişim (%) 2023 Temmuz 2024 Temmuz Ardahan 125.9 27 61 Muş 60.4 217 348 Hakkari 60.0 40 64 Adana 59.6 1 926 3 074 Adıyaman 56.5 414 648 Nevşehir 47.1 310 456 Çankırı 43.2 176 252 Burdur 42.7 213 304 Mersin 39.1 3 152 4 386 Ağrı 35.4 257 348 Erzincan 33.2 289 385 Antalya 31.6 5 059 6 659 Muğla 31.1 1 524 1 998 Kastamonu 30.4 493 643 Artvin 29.1 148 191 Amasya 27.3 477 607 Osmaniye 25.8 442 556 Yalova 24.8 1 135 1 416 İzmir 24.5 5 203 6 479 Van 22.6 767 940 Kars 21.3 334 405 İstanbul 21.1 15 724 19 047 Kütahya 20.6 617 744 Şanlıurfa 20.6 2 389 2 880 Zonguldak 18.6 501 594 Aksaray 18.1 818 966 Gaziantep 18.0 3 158 3 726 Ankara 17.3 9 688 11 364 Hatay 16.9 1 074 1 255 Manisa 16.3 1 641 1 908 Toplam 16.0 109 548 127 088 Afyonkarahisar 15.9 830 962 Diyarbakır 15.1 1 972 2 270 Balıkesir 15.1 2 647 3 046 Samsun 15.0 2 086 2 398 Tekirdağ 14.7 2 553 2 929 Giresun 14.5 619 709 Elazığ 14.4 1 172 1 341 Mardin 13.6 957 1 087 Kocaeli 13.5 2 572 2 920 Kahramanmaraş 11.0 980 1 088 Sivas 10.9 744 825 Çanakkale 10.8 1 021 1 131 Aydın 10.6 2 406 2 661 Bingöl 10.1 257 283 Erzurum 9.0 1 042 1 136 Yozgat 8.1 589 637 Konya 7.9 3 120 3 368 Bursa 6.7 4 001 4 268 Sakarya 6.4 2 007 2 135 Eskişehir 5.6 1 781 1 881 Tunceli 5.5 91 96 Düzce 5.1 651 684 Edirne 4.6 505 528 Uşak 3.9 491 510 Şırnak 2.9 278 286 Karaman 2.8 252 259 Tokat 2.4 618 633 Denizli 2.0 1 480 1 509 Kırklareli 1.7 468 476 Kayseri 0.8 3 009 3 032 Iğdır 0.0 126 126 Sinop 0.0 275 275 Rize -0.4 266 265 Kırıkkale -2.3 608 594 Malatya -2.6 690 672 Karabük -3.3 305 295 Niğde -4.3 538 515 Bitlis -4.7 446 425 Siirt -5.2 328 311 Bartın -6.2 242 227 Bilecik -6.8 279 260 Batman -7.6 921 851 Trabzon -7.9 1 019 939 Kırşehir -8.4 440 403 Isparta -8.8 680 620 Çorum -9.7 763 689 Ordu -10.3 948 850 Gümüşhane -13.1 160 139 Bolu -21.2 624 492 Bayburt -26.0 104 77 Kilis -27.5 374 271