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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe-Lille maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe-Lille maçı CANLI YAYIN

        Fenerbahçe-Lille maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Lille'i konuk ediyor. Fransa'daki ilk maçtan 2-1 mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde en az 2 farkla kazanarak adını play-off turuna yazdırmak istiyor. Fenerbahçe-Lille maçına dair detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 13.08.2024 - 18:48 Güncelleme: 13.08.2024 - 20:11
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        Fenebahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fransa'nın Lille ekibini ağırlıyor.

        STAT: Ülker

        HAKEM: Jose Maria Sanchez (İspanya)

        SAAT: 20.00

        YAYIN: Exxen

        Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Mert Hakan, Maximin, Tadic, Dzeko

        Lille: Chevalier; Gudmundsson, Alexsandro, Meunier; Andre, Gomes, Tiago Santos, Diakite; Cabella, Haraldsson, David.

        İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kendisini play-off turuna taşıyacak skoru almaya çalışıyor.

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        TUR İÇİN İHTİMALLER

        Fenerbahçe, Lille karşısında 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını bir üst tura yazdıracak. Lille'in galibiyeti ve beraberliğin Fransız ekibini play-off'a taşıyacağı eşleşmede, 1 farklı Fenerbahçe galibiyeti halinde ise maç uzayacak. 15'er dakikalık 2 uzatma devresinde skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

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        SLAVIA PRAG-UNION SAINT-GILLOISE GALİBİYLE EŞLEŞECEK

        Fenerbahçe, Lille'i geçmesi durumunda play-off turunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 20 ya da 21 Ağustos'ta, rövanşı ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapacak.

        Fenerbahçe, bu rakibini de geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak. Sarı-lacivertliler, Lille'e elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

        15 SEZONDUR DEVLER LİGİ'NE HASRET

        Fenerbahçe, 15 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasında yer alamıyor.

        "Devler Ligi"ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında bu kupanın grup aşamasında yer aldı.

        Sarı-lacivertliler, 2002-2003, 2006-2007, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2018-2019 ve 2022-2023 sezonlarında ise elemeleri geçemedi.

        Fenerbahçe, 2011-2012 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sebebiyle Avrupa'ya gönderilmedi.

        Sarı-lacivertli ekip, 2013-2014 sezonunun başında play-off turunda elenmesinin hemen ardından UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Fenerbahçe, bu ceza sebebiyle söz konusu sezonda Süper Lig şampiyonu olsa da 2014-2015'te Avrupa'ya gidemedi.

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