Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı

"MASKELİ 3 KİŞİDEN İŞKENCE GÖRDÜM"

Dimitri İvanyuk, tercüman aracılığıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay günü arkadaşı R.K'nin evine misafir olarak geldiğini söyledi.

Sigara içmek için 3 katlı villanın balkonuna çıkan R.K'nin kapıyı açık bıraktığını ileri süren İvanyuk, "Bir süre sonra bu kapıdan içeri giren sakallı ve geniş omuzlu 3 kişi, beni ve R.K'yi yere yatırdı. Telefon kablosuyla ellerim ve ayaklarım bağlandı. Bıçaklı kişilerce başıma bir havlu bağlandı. Tehditle telefon ve bilgisayar şifrelerim istendi, para kasasının yerini sordular. Deterjanlı suyla doldurulan küvete başımı soktular. Darbedildim, işkenceye maruz kaldım." ifadelerini kullandı.

Zorla senet imzalatıldığını iddia eden İvanyuk, şüphelilerin uzaklaşmasının ardından bir arkadaşından da istediği yardım sayesinde R.K. ile jandarmaya giderek şikayetçi olduklarını belirtti.

Kendisinin Türkçe bilmediğini, ifade vermesine R.K'nin yardım ettiğini anlatan İvanyuk, "Jandarmadaki ifademde başımdan geçenleri anlatmama rağmen, güvendiğim arkadaşım zorla imzalatılan senet kısmını tercüme etmemiş. Bunun jandarma kayıtlarında geçmediğini avukatım aracılığıyla sonradan öğrendim." ifadelerini kullandı.