MESS Başkanı Özgür Burak Akkol, yazılı açıklamasında, metali hayata dönüştüren ve ekonominin her alanına değer katan çalışma arkadaşlarının bugünü ve yarını için var güçleriyle çalıştıklarını, amaçlarının metal sanayisinin büyümesini ve gelişmesini sağlamak olduğunu bildirdi.
MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi süreci boyunca metal sektörünün Türkiye sanayisinde oynadığı kritik rolü göz önünde bulundurarak uzlaşma için yapıcı adımlar attıklarını vurgulayan Akkol, şunları kaydetti:
"Yeni nesil sendikacılık anlayışımızla, metal sektörünün çalışma hayatında öncülük ettiğimiz büyük değişimi ve iyileşmeyi daha da ileriye taşımak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ülkemiz ekonomisi ve ihracatı açısından büyük önem taşıyan sektörümüzde varılan bu anlaşmayla istihdam, çalışma barışı ve sektörün rekabet gücü korundu. Yeni dönemin toplu iş sözleşmesinin çalışma arkadaşlarımız, üye iş yerlerimiz, metal sektörü ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz."
İLK 6 AY ORTALAMA YÜZDE 27.4 ARTIŞ
Akkol, Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikalarıyla imzaladıkları sözleşmenin çalışma arkadaşlarına birçok imkan getirdiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:
"İlk 6 ay için sosyal yardımlarla ortalama yüzde 27,4 artış gerçekleşecek. Ücretlere, takip eden ikinci 6 ayda enflasyon oranında zam yapılacak. İlave olarak, MESS üye iş yerlerindeki çalışanların, Çalışan Avantaj Programı MESST kartlarına, 2 yıllık sözleşme döneminde toplamda 800 lira net yükleme yapılacak. Çalışanların özel hastanelerde ameliyat dahil kapsamlı tedavi olmasına olanak sağlayan MESS tarafından sağlanan tamamlayıcı sağlık sigortası bu dönem de devam edecek. MESS üyesi iş yerlerinde çalışanlar yılda 4 maaş tutarında ikramiye alıyor. İkramiye dışında bayram, yakacak, yıllık izin yardımları da veriliyor. Öğrenim, evlenme, yemek, ulaşım gibi sosyal yardımlarla çalışanları daima destekleniyor."
'AYRICAKLIKLI OLMAYA DEVAM EDECEK'
Çalışanlarının sürdürülebilir refahının sağlanması için grup toplu iş sözleşmesi süreçlerinin büyük hassasiyetle yürütüldüğünü belirten Akkol, şu ifadeleri kullandı:
"Süreci hem işverenlerimiz hem de işçi arkadaşlarımız için en iyi şekilde tamamladık. Çalışma hayatına 'Ben değil biz' anlayışıyla yaklaşmaya devam edeceğiz. MESS işçisi, gerek gelir seviyesi ve sosyal hakları gerekse iş güvencesi bakımından ülkemizde her zaman örnek teşkil etmiştir. Çalışma arkadaşlarımıza yönelik sektörde bir ilk olan tamamlayıcı sağlık sigortası, yine çalışanlarımızın lisede öğrenim gören çocukları için Türkiye'nin kendi alanındaki en büyük burs programı olan 'MESS Yarınım' burs programı, üye iş yerlerindeki çalışma arkadaşlarımızı geleceğe hazırlayan 'Yönümüz Yarın' dijital dönüşüm eğitimlerimiz, aile bütçesine doğrudan katkı sağlayan 'MESST' avantaj programımız gibi birçok imkan ve sosyal haklara sahip MESS işçisi, her zaman ayrıcalıklı olmaya devam edecektir."
'YİNE TARİH YAZDIK'
Türk Metal Sendikası Başkanı Pevlun Kavlak ise yapılan anlaşmanın detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden 'Yine tarih yazdık' mesajıyla paylaştı.
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