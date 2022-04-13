Facebook'tan Ramazan ayı araştırması

Facebook’un çatı kuruluşu Meta, Ramazan ayı süresince tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını mercek altına aldı. Keşif odaklı ticaretinin tüketiciler ve markalara sunduklarını inceleyen Meta, bu özel ay kapsamında gerçekleştirdiği araştırma ile Türkiye’ye dair verileri paylaştı. Araştırmadan öne çıkan başlıklar şöyle:
- Meta tarafından paylaşılan araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin yüzde 46’sı bir markanın Ramazan sezonunda yaptığı kampanya ve uygulamaları öğrendikten sonra o markaya olan ilgilerinin net bir şekilde arttığını söylüyor.
- Bununla birlikte, Ramazan ayında alışveriş yapmaktan hoşlanan kitlenin yüzde 49’u ilgilendikleri ürünü çevrimiçi platformlardan almayı tercih ederken, yeni bir ürün keşfetmek isteyen tüketicilerin yüzde 86’sı bunun için en iyi yöntemin çevrimiçi platformlar olduğunu düşünüyor.
- Ramazan ayı farklı kültürler, coğrafyalar ve dillerden birçok insanı ortak değerler ve ritüeller etrafında buluşturan kültürel bir unsur olarak da markalara ve tüketicilere yurtdışına satış ve yurtdışından alışveriş yapma olanakları sunuyor.
ÖNCELİKLİ TERCİH YERLİ ÜRETİM
- Araştırma sonuçlarına göre, tüketicilerin yüzde 65’i Ramazan için satın aldıkları ürün veya hizmetin kendi ülkelerinde üretilmiş olmasını tercih etse de, yüzde 55’i markayı bilmeleri durumunda yurt dışından da sipariş verdiklerini belirtiyor.
- Tüketicilerin yüzde 55’i Ramazan ayında Facebook ve Instagram’ın yeni ürün ve hizmetleri keşfetmek için yararlı olduğunu belirtirken, bu tüketicilerin yüzde 42’si de ilk kez Facebook veya Instagram’da keşfettikleri ürün veya hizmetleri satın aldığını söylüyor.
- Ramazan ayı boyunca marka ve işletmelerin Facebook ve Instagram’da ne tür faaliyetlerini görmek istedikleri sorulduğunda, tüketicilerin yüzde 43’ü bilgilendirici içerikler cevabını verirken, yüzde 35’i kampanya ve indirimler hakkında güncellemeleri görmek istediklerini belirtiyor.
- ‘Facebook ve Instagram özelliklerinden hangileri Ramazan için fikirler keşfetmenize veya ilham almanıza yardımcı oldu?’ sorusuna ise tüketicilerin yüzde 37’si “Instagram Stories (Hikayeler)” cevabını verirken, yüzde 38’i genel olarak platformlarda gezinirken aradıklarını bulduğunu ifade ediyor.
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