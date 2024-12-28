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        Haberler Gündem Eğitim Mesleki eğitimde, 11. sınıf öğrencilerine sanayi şehirlerindeki okullara geçiş imkanı - Haberler

        Mesleki eğitimde, 11. sınıf öğrencilerine sanayi şehirlerindeki okullara geçiş imkanı

        Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki 11'inci sınıf öğrencilerinin sanayisi gelişmiş bölgelerdeki okullarda, sektör iş birliğiyle eğitim almaları için 10 ildeki 11 mesleki ve teknik eğitim lisesini 'bölge okulu' kapsamına aldı. Bu doğrultuda, Türkiye'nin herhangi bir ilindeki meslek lisesi öğrencileri, kendi alan ve dallarının bulunduğu illerde bölge okullarına nakil başvurusu yapabilecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 11:18 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:18
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        Mesleki eğitimde sanayi şehirlerine geçiş imkanı
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        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi' doğrultusunda, Türkiye'nin her bölgesinde eğitim alan meslek liselilerin istihdamının kolaylaştırılması amacıyla 'bölge', 'ihtisas', 'sektör içi' ve 'sektöre entegre' olmak üzere 4 okul programının hayata geçirilmesi için çalışmalara hız verildi. Politika belgesi kapsamında, mesleki ve teknik eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini sağlamak amacıyla 'bölge mesleki ve teknik Anadolu lisesi' kurulmasına yönelik yeni bir çalışma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bölge okulları ile mesleki ve teknik eğitime erişim imkanlarının fırsat eşitliği temelinde artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda bilişim, makine, otomasyon, tarım gibi pek çok alanda sanayinin ve teknolojinin yoğun olduğu illerde ilk etapta açılan 11 bölge okulunda öğrencilerin geleceğe daha donanımlı bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor. Bölge okullarıyla her öğrencinin, sanayinin üretim süreçlerini yeni teknolojilerle birleştiren eğitimler alarak alanında uzman liderler olarak yetişmesi amaçlanıyor.

        BARINMA İMKANI SAĞLANACAK

        Bu doğrultuda, Türkiye'nin herhangi bir ilindeki meslek lisesi öğrencileri, kendi alan ve dallarının bulunduğu Adana, Bursa, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Samsun, İstanbul, Çankırı ve Konya illerindeki bölge okullarına nakil başvurusu yapabilecek. Bu kapsamda, Türkiye'nin dört bir yanından 11'inci sınıf öğrencilerine, bölge okullarında eğitim alabilmeleri için barınma imkanları da sağlandı. Yatılı eğitim alacak öğrenciler için pansiyonlar belirlendi. Pansiyon imkanı olmayan okulların yerine, farklı okulların pansiyonları eşleştirildi. Sanayinin lider şehirlerinde, alanında öncü sanayi kuruluşlarının aktif katılımıyla geliştirilen iş birliği modelleri ve uygulama odaklı modern eğitim ortamlarına sahip bölge okulları için nakil başvuruları başladı.

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