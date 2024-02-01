Mesir macunu faydaları nelerdir? Mesir macunu neye iyi gelir, faydaları ve zararları nedir?
41 adet baharatın birleşiminden oluşan bu macun, ekşi ve yakıcı aynı zamanda tatlı bir tada sahiptir. 2012 yılında Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras listesine giren Mesir macunu Unesco tarafından koruma altına alınmıştır. Mesir macunu faydaları nelerdir? Mesir macunu neye iyi gelir, faydaları ve zararları nedir? İşte, detaylar.
Kuvvet ve enerji verme niteliğini barındıran macun, içeriğinde yer alan şifalı otların karışımından dolayı cinsel güç başta olmak üzere birçok faydaya sahiptir. 479 sene önce ilk defa Osmanlı döneminde, Merkez Efendi sayesinde yapılan macun, o yıllardan günümüze insanlara şifa olmaya devam etmektedir. Mesir macunu faydaları ve zararları nelerdir? Mesir macunu cinsellik üzerine faydaları nedir? Mesir macunu faydaları İbrahim Saraçoğlu. Mesir macunu nasıl tüketilir? Mesir macunu yararları nelerdir? Mesir macunu neye iyi gelir? İşte, merak edilen detaylar.
Mesir Macunu Faydaları
Mesir macunun pek çok olumlu etkisi bulunmaktadır. İşte, mesir macununun faydaları:
Mesir Macunu Zararları
Mesir macunu genel olarak olumlu etkilere sahiptir ancak kullanıma bağlı olarak az sayıda zarardan da söz edebiliriz.
Mesir Macunu Cinsellik
İçerisinde yer alan baharat ve ot çeşitleri nedeniyle doğal bir afrodizyak etkisi gösterir; dolayısıyla hem kadınların hem de erkeklerin cinsel gücünü arttırma özelliğine sahiptir.
Mesir Macunu Faydaları İbrahim Saraçoğlu
İbrahim Saraçoğlu’na göre, içerisinde bulunan baharat karışımları sayesinde mesir macunu öksürüğü kesme özelliğine sahiptir. Aynı zamanda Saraçoğlu, macunun ciddi bir oranda balgam söktürücü olduğunu da söylemektedir.
Mesir Macunu Nasıl Tüketilir?
Mesir macunu, genel olarak ağızda eritilerek tüketilir. İçinde farklı baharatlar olduğu için, oldukça güçlü bir karışımdır; bu sebeple ölçülü bir şekilde tüketmek çok önemlidir. Yetişkinler günde 3 öğün 1 tatlı kaşığı, 10-15 yaş arası çocukların ise yemekten önce 1 çay kaşığı tüketmesi önerilmektedir.
Not: Ciddi kronik rahatsızlığı olanlar, alerjik bünyeye sahip olanlar, hamileler ve emziren annelerin mesir macunu tüketmeden önce mutlaka doktora danışması gerekmektedir.
Mesir Macunu Yararları
Sağlık ve gücün karışımı olarak karşımıza çıkan mesir macunun sayısız yararı bulunmaktadır. İlk kez 15. yüzyılda Merkez Efendi tarafından ilaç olarak yapılan macun, geçmişten günümüze şifa dağıtmaya devam etmektedir. İşte, mesir macunu baharatları ve yararları:
Mesir Macunu Neye İyi Gelir?