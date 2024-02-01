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        Haberler Sağlık Mesir Macunu Faydaları Nelerdir? Mesir Macunu Neye İyi Gelir, Faydaları ve Zararları Nedir?

        Mesir macunu faydaları nelerdir? Mesir macunu neye iyi gelir, faydaları ve zararları nedir?

        41 adet baharatın birleşiminden oluşan bu macun, ekşi ve yakıcı aynı zamanda tatlı bir tada sahiptir. 2012 yılında Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras listesine giren Mesir macunu Unesco tarafından koruma altına alınmıştır. Mesir macunu faydaları nelerdir? Mesir macunu neye iyi gelir, faydaları ve zararları nedir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 09:59 Güncelleme: 01.02.2024 - 09:59
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        Mesir macunu faydaları nelerdir
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        Kuvvet ve enerji verme niteliğini barındıran macun, içeriğinde yer alan şifalı otların karışımından dolayı cinsel güç başta olmak üzere birçok faydaya sahiptir. 479 sene önce ilk defa Osmanlı döneminde, Merkez Efendi sayesinde yapılan macun, o yıllardan günümüze insanlara şifa olmaya devam etmektedir. Mesir macunu faydaları ve zararları nelerdir? Mesir macunu cinsellik üzerine faydaları nedir? Mesir macunu faydaları İbrahim Saraçoğlu. Mesir macunu nasıl tüketilir? Mesir macunu yararları nelerdir? Mesir macunu neye iyi gelir? İşte, merak edilen detaylar.

        Mesir Macunu Faydaları

        Mesir macunun pek çok olumlu etkisi bulunmaktadır. İşte, mesir macununun faydaları:

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        • Cinsel gücü arttırır; afrodizyak etkiye sahiptir.
        • İçerdiği yakıcı baharatlarla solunum sistemini rahatlatır.
        • Kalori değeri açısından yüksek bir gıda olduğundan dolayı hem tok tutar hem de enerji verir.
        • İdrar yolu iltihaplarının iyileşmesine yardımcı olur.
        • Soğuk algınlığı tedavisine fayda sağlar ve balgam söktürücü etkisi bulunur.
        • Ağrı gidericidir; romatizmal rahatsızlıkları rahatlatır.
        • Kabakulak gibi bulaşıcı hastalıklara karşı önlem alınmasına yardım eder.
        • Cilt bozukluklarına ve egzamaya karşı etkilidir.
        • Hemoroid sorunu olanlara alternatif bir tedavi yöntemi olarak tavsiye edilir.

        Mesir Macunu Zararları

        Mesir macunu genel olarak olumlu etkilere sahiptir ancak kullanıma bağlı olarak az sayıda zarardan da söz edebiliriz.

        • Keskin bir tada sahip olduğundan dolayı mide ekşimesi yapabilir.
        • İçerdiği çok sayıda baharat sebebiyle, fizyolojik özelliğinize bağlı olarak alerjik reaksiyona sebebiyet verebilir.
        • İçerdiği fazla baharattan dolayı basura sebep olabilir.
        • Kalori yönünden zengin bir besin olduğu için fazla kullanımda kilo yapabilir.
        • Mesir macununun bileşiminde şeker temel maddelerden biridir; bu sebeple şeker hastaları macunu yerler ise kandaki şeker oranı artış gösterecektir. Bu da şeker hastalarını rahatsız edebilir.

        Mesir Macunu Cinsellik

        İçerisinde yer alan baharat ve ot çeşitleri nedeniyle doğal bir afrodizyak etkisi gösterir; dolayısıyla hem kadınların hem de erkeklerin cinsel gücünü arttırma özelliğine sahiptir.

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        Mesir Macunu Faydaları İbrahim Saraçoğlu

        İbrahim Saraçoğlu’na göre, içerisinde bulunan baharat karışımları sayesinde mesir macunu öksürüğü kesme özelliğine sahiptir. Aynı zamanda Saraçoğlu, macunun ciddi bir oranda balgam söktürücü olduğunu da söylemektedir.

        Mesir Macunu Nasıl Tüketilir?

        Mesir macunu, genel olarak ağızda eritilerek tüketilir. İçinde farklı baharatlar olduğu için, oldukça güçlü bir karışımdır; bu sebeple ölçülü bir şekilde tüketmek çok önemlidir. Yetişkinler günde 3 öğün 1 tatlı kaşığı, 10-15 yaş arası çocukların ise yemekten önce 1 çay kaşığı tüketmesi önerilmektedir.

        Not: Ciddi kronik rahatsızlığı olanlar, alerjik bünyeye sahip olanlar, hamileler ve emziren annelerin mesir macunu tüketmeden önce mutlaka doktora danışması gerekmektedir.

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        Mesir Macunu Yararları

        Sağlık ve gücün karışımı olarak karşımıza çıkan mesir macunun sayısız yararı bulunmaktadır. İlk kez 15. yüzyılda Merkez Efendi tarafından ilaç olarak yapılan macun, geçmişten günümüze şifa dağıtmaya devam etmektedir. İşte, mesir macunu baharatları ve yararları:

        • Anason: İştah açıcı özelliktedir.
        • Çivit: Halk arasında kabakulak ve pnömorinde kullanılır.
        • Çöpçün: Hemoroit ve egzamada kullanılır.
        • Çörekotu: Gaz söktürücü.
        • Dar-ı fülfül: Öksürük kesici ve bedeni ısıtıcı olarak kullanılır.
        • Hardal tohumu: İştah açıcı ve mideyi yatıştırıcı olarak kullanılır.
        • Havlıcan: Öksürük kesici ve ağız kokusunu gidericidir.
        • Hıyarşembe: Müshil olarak kullanılmaktadır.
        • Hindistancevizi ve beşbase: Kaynatılmış suyu mide ağrılarına iyi gelir.
        • Hindistan çiçeği: Hazım kolaylaştırıcıdır.
        • Kakule: Lezzet verici, iştah açıcı.
        • Kalbarda: Mide ağrılarına iyi gelir.
        • Karabiber: Öksürük kesici, uyarıcı ve baharat olarak kullanılmaktadır.
        • Karanfil: Ağız kokusunu giderici, diş çürüklerinde ve diş ağrılarında kullanılır.
        • Kebabiye: İdrar ve solunum yolları antiseptiği olarak kullanılır.
        • Kimyon: İştah açıcı, gaz söktürücü ve terletici olarak kullanılır.
        • Kırım tartar: Kaşıntılı deri hastalıklarında kullanılır.
        • Kişniş: Gaz söktürücü ve iştah açıcıdır.
        • Limon tuzu: Macunun fazla tatlı etkisini hafifletmek için kullanılır.
        • Ma-i leziz: Kalıcı tatlılık sağlar.
        • Meyan balı: Öksürük kesici, idrar arttırıcı olarak kullanılır.
        • Portakal kabuğu: Mideyi uyarıcı, koku verici olarak kullanılır.
        • Revan kökü: Lokatif ve hemoroit tedavisinde kullanılır.
        • Safran: Çarpıntı giderici ve ferahlık verici.
        • Sakız: Mideyi rahatlatıcı ve nefes darlığında öksürük gidericidir.
        • Sarı halile: İştah kesici olarak kullanılır.
        • Sinameki: Müshil olarak kullanılır.
        • Şamlı ve şaşlı: Kadın hastalıklarına iyi gelir.
        • Şeker: Macunun kıvamını veren ve tatlandıran ana maddedir.
        • Rezene: Mide rahatlatıcı ve gaz söktürücü.
        • Tarçın: Kabızlığı ve karın ağrılarını giderir.
        • Tarçın çiçeği: Koku özelliği için kullanılır.
        • Teke mersini: Macun terkibinin daha değişik kokması için kullanılır.
        • Tiryak: İlk çağlardan beri her derde deva olarak kullanılan muhtelif maddelerden meydana gelmiş bir terkiptir.
        • Ud-ül-kahar: Diş ağrısı ve diş nezlesine karşı kullanılır.
        • Vanilya: Uyarıcı, olarak bilinir.
        • Yenibahar: Kuvvet verici olarak macunlara konulur.
        • Zencefil: Nefes darlığı, soğuk algınlığı ve astıma karşı kullanılır.
        • Zerde çöp: Kuvvet verici ve mideyi koruyucudur.
        • Zulumba: Mide rahatsızlıklarında ve hemoroitte kullanılır.

        Mesir Macunu Neye İyi Gelir?

        • Egzama ve bazı cilt hastalıklarına iyi gelmektedir.
        • İdrar zorluğu çeken kişilerin mesir macunu tüketmesi tavsiye edilir.
        • Macun afrodizyak etkiye sahip olduğundan dolayı cinsel kuvvete iyi gelir.
        • İçerisinde yer alan baharatlardan dolayı öksürüğü ortadan kaldırmaktadır. Bu yakıcı baharatlar solunum sistemine iyi gelir.
        • Soğuk algınlığı tedavisinde kullanılmaktadır; balgam söktürücü özelliği vardır.
        • Hem enerji sağlar hem de tokluk hissi verir.
        • İçerdiği bazı baharatlar ağrı kesici özelliğe sahiptir. Bundan dolayı romatizmal hastalıklara fayda sağlar.
        • Kabakulak hastalığı için iyileştirici etkisi vardır.
        • Hemoroid sorunu olanlar için mesir macununun tüketilmesi tavsiye edilir.
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        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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