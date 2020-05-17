AA

Türkiye'de çeltik üretiminin önemli merkezlerinden iki ilçedeki arazilerde yaklaşık 4 ay sonra hasat edilecek ürünün tohumları, çiftçilerce toprakla buluşturuluyor.

Gönen'de ekim yapılan 85 bin dekar alanda yılda 60 bin ton çeltik, 30 bin ton da pirinç elde ediliyor. Manyas'ta ise 70 bin dekarlık tarlalarda 50 bin ton çeltik, 25 bin ton pirinç üretiliyor.

Ayrıca, Gönen'deki 23 fabrikada Türkiye'nin farklı illerinden getirilen 275 bin ton pirinç işlenerek "Gönen" markasıyla satışa sunuluyor.

Gönen Ziraat Odası Başkanı Necati Öztürk, yaptığı açıklamada, ilçenin kaplıcası, turizmi ve baldo çeşidi pirinciyle markalaşmış bir şehir olduğunu söyledi.

İlçedeki pirinç üretimine ait bilgiler veren Öztürk, şöyle konuştu:

"Şu an arazilerimiz hazır vaziyette, belli bir kısım çiftçimiz çeltik tohumunu araziye atmış, belli bir kısmı da hazırlık safhasında ürünlerini ekme çalışmalarına devam etmekte. Bölgemizde geçmiş yıllarda baldo çeşidi ağırlıklı olarak ekilmekteyken yeni çeşitlerimiz de verimli olması ve hastalığa karşı dayanıklı olması dolayısıyla ekiliyor. Yerli baldo pirincimiz 13 liradır, ithal birincimiz 4 lira 25 kuruştur, Osmancık pirincimiz ise 9 liradır. Çiftçilerden baldo pirincimizin çıkış fiyatı 5 lira, Osmancık pirincimizin ise 3 liradır. Gönen neredeyse Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yarısını üreten ilçedir."

"İNŞALLAH FİYATLAR DA GÜZEL OLUR"

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç da ilçede yazlık ürün ekimlerinin başladığını belirtti.

Ağırlıklı olarak çeltik ekimi yapıldığını dile getiren Danç, "Çeltik üretiminde geçen yıla göre artış beklemekteyiz. Bu da sulama alanlarının artmasından kaynaklanıyor." dedi.

Danç, eskiye göre baldodan yüksek verim alınamadığı için üreticilerin iklim şartlarından etkilenmeyen, hastalığa dayanıklı çeşitleri tercih ettiğini aktardı.

Çeşitler arasında kıyaslama yapan Danç, "Bizim bildiğimiz Osmancık, ithal çeşitler baldo zaten tek çeşittir. Baldoda 120 günde hasat yapılırken, yabancı çeşitlerde 150 gündür. Geçen yıl verimler yüksekti, bu yıl da verimlerin güzel olmasını bekliyoruz. İnşallah fiyatlar da güzel olur." ifadelerini kullandı.